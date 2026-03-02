Completo 4 stagioni T.ur in laminato. Tecnologia di altissimo livello by Tucano Urbano [LA PROVA]

Esistono molte tecnologie di abbigliamento tecnico, sia per livello di protezione, sia per la tecnologia impiegata nella realizzazione. Dal punto di vista tecnologico il “laminato” è senza dubbio il livello di tecnologia più evoluto come protezione dagli agenti atmosferici, e la giacca T.ur Supercell come il pantalone T.ur fullstorm by Tucano Urbano (suo naturale compagno di viaggio per conformazione e vocazione), appartengono a questa categoria: prodotti che lasciano il segno per la tecnologia unità alla libertà di spostarsi in moto sempre asciutti. Un progetto nato da scelte tecniche coerenti con la necessità del motociclista di stare bene in moto col caldo, con la pioggia e il freddo, o con quel clima di mezza stagione che nelle ore centrali fa venir voglia di aprire tutte le zip, ma resta capriccioso al mattino e alla sera. Insomma, si tratta di prodotti che per fruibilità puntano dritti al cuore del motociclista che vive in sella, grazie alla migliore tecnologia, proposta ad un prezzo davvero interessante.

Laminazione. La struttura Hydroscud

La giacca T.UR Supercell come il pantalone FullStrom Hydroscud nascono come capi tecnici laminati 2 strati: significa che la membrana Hydroscud® è accoppiata al tessuto esterno (qui un Nypower 500D con rinforzi ripstop 500D), invece di essere una semplice fodera flottante all’interno della giacca e del pantalone. Che significa nella vita reale? Questa membrana “saldata” al tessuto esterno, in caso di pioggia non permette a quest’ultimo di assorbire acqua (o lo fa molto meno), e quindi non si appesantisce, ma soprattutto si asciuga in fretta poiché in caso di pioggia, se smette durante il viaggio, in pochi minuti l’aria pulisce quel po’ di tessuto che inevitabilmente, ma solo superficialmente, si bagna. E in caso opposto, col caldo estivo le prese d’aria della Supercell e dei Fullstorm, una volta aperte possono indirizzare il flusso d’aria direttamente sul corpo, senza che questo attraversi un secondo strato di membrana resistente all’acqua, e quindi anche in questo caso la laminazione degli strati permette di essere efficace al massimo allo scopo. Questo è possibile grazie alle scelte tecnologiche messe in campo da Tucano Urbano: cuciture termo-nastrate (circa 20 mt solo per la giacca) e zip impermeabili, a suggello della protezione dall’acqua strutturale. Classificazione EN 17092:2020 Classe AA, quindi protezione e comfort per il touring a 360 gradi.

Tessuti e costruzione: Nypower 500D e perché Ripstop Hydroscud

Il Nypower 500D è una poliammide robusta, una scelta valida per i prodotti legati al turismo. La versione ripstop aggiunge la classica “retinatura” anti-strappo in caso di sollecitazioni della superficie per sfregamenti particolari, o quella tipica scivolata da parcheggio che crea microlacerazioni, garantendo limiti alla propagazione della lacerazione lungo i filati. Gli inserti in Xtr-M high-tenacity mesh sono zone scelte per offrire una rete strutturale a maglia fitta e resistente, pensata per resistere nel tempo. La T.UR Supercell ed i pantaloni Fullstorm non temono l’utilizzo quotidiano e offrono una fodera interna a rete in poliestere traforato per aiutare la traspirazione.

Ventilazione: W.A.S = Waterproof Airflow System

Il sistema W.A.S (Waterproof Airflow System) integra prese d’aria su petto, maniche e schiena per la giacca e sul davanti ad altezza cosce per il pantalone, con zip impermeabili. Il sistema prevede un flusso d’aria che aprendo le zip entra da davanti “a pressione” e sfoga uscendo da dietro, generando un flusso che attraversa il motociclista. È il vantaggio della tecnologia laminata: i canali portano aria diretta al corpo, non si perdono in quella inevitabile camera d’aria che si genera nei capi protettivi dall’acqua ma senza questa tecnologia, tra il tessuto esterno e la membrana. In pratica: a 25–30 °C in estate, in caso di pioggia basta aprire qualche zip e il viaggio resta sopportabile, a differenza delle giacche che necessitano di antipioggia per non inzupparsi. Questa tecnologia offre un utilizzo per 12 mesi l’anno, con due pezzi per tre assetti diversi (inverno zip chiuse con fodera, mezzastagione zip chiuse senza termico, estate senza termico con zip/prese aperte).

Protezioni: livelli, posizione e upgrade

La giacca T.UR Supercell offre protezione spalle e gomiti Easyflex Livello 2 (CE), morbide e flessibili per non creare ingombro nelle rotazioni e permettere movimenti naturali. Dietro, c’è lo spazio per un paraschiena (non incluso) con il relativo sistema di attacco integrato; taglio e volumi sono pensati anche per chi usa airbag sottogiacca (a cavo o elettronico), grazie al disegno non troppo aderente del busto. Zone rifrangenti distribuite migliorano la visibilità in notturna, senza esagerare con colorazioni sgargianti. Il pantalone Fullstorm di serie offre ginocchiere Easyflex Livello 2 (CE) in tasche regolabili per centrare l’articolazione e la predisposizione per protezioni anche ai fianchi (L1, opzionali).

Ergonomia: regolazioni “furbe” e tasche utili

Supercell: La vestibilità è da vera giacca touring con regolazioni su bicipite, polso e bacino; i polsini offrono una regolazione generosa per scegliere di infilare i guanti sotto o sopra a seconda della pioggia. Le tasche esterne sono abbondanti, le inferiori sono impermeabili. All’interno ci sono ulteriori vani ordinati per documenti e smartphone. Il sistema modulare di aggancio dell’imbottitura termica è rapido e abbastanza pratica: zero bottoni a caso, pochi punti e ben distribuiti per permettere di agganciare la fodera/giacca in pochi semplici passi chiudendola con una zip volutamente decentrata rispetto a quella della giacca per non confonderle e raddoppiare lo spessore in zona centrale. E una volta in hotel, la passeggiata per andare a cena si fa indossando la giacca termica staccabile che diventa un giubbino urbano indossabile senza sembrare “provenienti da un paddock”, che offre un imbottitura con tecnologia “in fiocco” e assolutamente non minimal. I pantaloni Fullstorm in vita e al fondo gamba offrono regolazioni a velcro ampie: permettono di stringere quando si toglie la fodera termica o di allentare in caso di vestizione pesante o stivale tecnico ingombrante. Davanti offrono due tasche impermeabili utili per badge/autostrada/chiavi; dietro, la cerniera di connessione alla giacca (T.ur/Supercell) unisce questo completo evitando “spifferi” in velocità.

Certificazioni, classi e il loro significato

La classe AA (EN 17092:2020) offre una soglia di resistenza all’abrasione e allo strappo che la rendono adatta a un touring che non sia solo “da passeggio”. Non è il livello estremo “AAA”, ma per bilanciamento peso/comfort—è un ottimo compromesso per chi fa commuting + weekend + viaggi in moto. Il pacchetto protezioni Livello 2 garantisce già un valido assorbimento d’urto, con il paraschiena L2 per la giacca la dotazione è ancora più valida.

GUANTO G-ADV Hydroscud

Grazie alla membrana Hydroscud, pur se non in tecnologia laminata, questo guanto è impermeabile e antivento, ma comunque traspirante. L’interno in microfleece e l’imbottitura termica lo rendono utilizzabile col freddo senza rinunciare al confort e garantendo protezioni rigide per la zona delle nocche con rinforzi sul palmo. Questo guanto offre regolazoni sul polso e sul manicotto, offrendo un contatto utilizzabile con smartphone e schermi touch. Molto versatile per il turismo e il commuting invernale, è un fedele compagno di viaggio quotidiano e si apprezzano le protezioni per il lato del palmo, che consentono al guanto di scivolare senza opporre forza d’attrito in caso di caduta, quando il contatto con l’asfalto può degenerare in fratture di polso e scafoide. Una scelta intelligente e di qualità.

Dinamica d’uso

Roma piovosa (6–12 °C)

Termico agganciato, polsini chiusi, prese aria sigillate: arrivare al lavoro asciutto in ufficio senza lasciare una scia d’acqua e senza apparire proveniente dalla tempesta perfetta, ammetto che regala una bella soddisfazione. Il tessuto laminato ha permesso di “imbarcare” pochissima acqua a giacca e pantalone, non diventando pesanti e non dando l’apparenza di necessitare di una strizzata. Sotto la pioggia, questo completo se la cava benissimo senza antipioggia, e si riesce ad apprezzare la traspirazione. Promosso. Il guanto fa la sua parte e protegge dal freddo, comodo e caldo, però assorbe più acqua del tessuto laminato di giacca e pantalone. Comunque valido.

Alicante (Spagna) soleggiato variabile (14–24 °C)

Niente termico, W.A.S aperto su petto e schiena: flusso d’aria percepibile ma non invadente, corpo asciutto. Abbiamo provato il completo e il guanto durante la presentazione stampa della nuova Honda CB1000GT, e giacca e pantaloni si sono rivelati perfetti per la temperatura iberica. Semplicemente aprendo le zip lungomare o chiudendole una volta in quota durante il giro di oltre 150km, la regolazione termica del corpo è sempre stata facilitata dalla qualità di questo completo, protettivo e comodo anche in zona polsi e collo. La zip che permette di unire giacca e pantalone è perfetta per evitare qualsiasi movimento non desiderato di entrambi i capi, che una volta uniti formano una connessione davvero piacevole. Decisamente un prodotto maturo e da prendere in considerazione anche rispetto al prezzo d’acquisto, molto invitante in virtù della tecnologia impiegata. Il guanto è sempre comodo, aderente e confortevole al tatto, ma nelle ore centrali le dita hanno iniziato ad accusare un po’ il caldo della giornata, e forse sarebbero stati utili guanti più leggeri. Questo però appena fermo, perché in movimento hanno funzionato benissimo, probabilmente anche grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici per garantire una buona traspirazione dell’aria. E’ bastato toglierli subito in ogni sosta per non sentire alcun problema.

Autostrada (16-20°C)

Tutto chiuso, collo “regolabile” aderente: nessun disturbo neanche a 140 indicati. Due ore di viaggio per constatare che le regolazioni permettono di regolarsi giacca e pantalone per le proprie necessità, apprezzando anche i dimensionamenti dei polsi, i tessuti, le cuciture scelte per le zone con maggiore aderenza,e le zip, che seppur impermeabili si trovano facilmente e si aprono bene anche indossando un guanto invernale, perfetto per lo scopo.

Taglie, prezzo e consigli per gli acquisti

La giacca Supercell ed il pantalone Fullstorm con tecnologia laminata Hydroscud vengono proposti in taglie con vestibiltà touring S–3XL con varianti cromatiche Anthra/Black; in listino rispettivamente a €449,99 e €234,99. Per un viaggiatore, l’uno è il compagno perfetto dell’altro. Il guanto G-ADV viene proposto con le stesse taglie e nella sola colorazione nera. E’ l’alleato ideale per questo completo durante la stagione fredda, fa bene il suo lavoro ed è molto comodo una volta indossato. Esistono prodotti ancora più tecnici, ma per la maggior parte dei motociclisti è ottimo e già ben protettivo a €129.99, che è un prezzo onestissimo in virtù della qualità e della tecnologia offerte. Una riflessione che può essere un buon consiglio: un completo laminato con questa tecnologia a meno di 700 euro, fa pensare di integrarlo con il sistema airbag AIRSCUD della stessa Tucano Urbano per avere la migliore tecnologia disponibile, ed il tutto ad un prezzo davvero interessante. Non smetterò mi di consigliare l’uso dell’airbag, ché troppo spesso viene acquistato dopo aver dovuto affrontare un problema fisico derivante da un incidente in moto, che con lui probabilmente non ci sarebbe stato. Pensateci.