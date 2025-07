Cinture lombari Fastway: maggior supporto per i viaggi in moto [FOTO]

Per beneficiare di maggior comfort e sicurezza durante le uscite in moto, con qualsiasi condizione meteo, un supporto utile arriva dalle cinture lombari. Questo tipo di cinture, oltre a fornire protezione termica per i reni, garantiscono anche un valido supporto lombare, particolarmente apprezzabile durante i lunghi tragitti o sui percorsi più impegnativi.

Due cinture lombari Fastway

A proporre due interessanti cinture lombari, una in versione estiva e una pensata per temperature più rigide, è Fastway, marchio esclusivo di Louis Moto. Entrambe disponibili a prezzi particolarmente contenuti, le due cinture Fastway sono la N-2401, la versione estiva, e la N-2402, versione invernale dotata di una fodera in pile e di due tasche per inserire piccole borse termiche (disponibili come accessori aggiuntivi).

Disponibilità e prezzi

La cintura lombare estiva Fastway N-2401 è disponibile in quattro taglie (dalla M alla XXL) ad un prezzo di 16,99 €, mentre la versione invernale Fastway N-2402 permette di scegliere fra cinque taglie (dalla S alla XXL) e costa 19,99 €.