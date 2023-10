Celly Snapmagflex: lo smartphone a portata di mano, anche in moto!

Su molte motociclette trovare un luogo dove poter mettere il proprio smartphone non è sempre facile, soprattutto quando vogliamo ad esempio tenere sott’occhio il percorso selezionato sul navigatore satellitare. A questo punto è necessario installare un supporto da manubrio in grado appunto di tenere ben saldo il nostro smartphone. Una soluzione è quella proposta dall’azienda Celly con il suo prodotto Snapmagflex, che consiste in un supporto da moto con custodia per telefono ed installazione a manubrio.

Il kit comprende custodia, supporto, tre riduzioni in silicone per poterlo adattare a manubri di diverso diametro ed un profilo di protezione in spugna adesiva. Nella confezione è compresa anche la chiave esagonale per il montaggio.

L’installazione è molto semplice e consiste nel montare la fascetta di supporto con la relativa riduzione in silicone sul manubrio. Una volta fissata si procede, sempre con la stessa chiave esagonale, a bloccare il braccio di sostegno nella posizione desiderata. A questo punto si inserisce il proprio smartphone nella relativa custodia e il gioco è fatto. La custodia ha infatti una placca metallica che viene attratta dai magneti presenti sul supporto che la portano così in posizione. Lo sgancio avviene invece premendo due piccoli tasti sulla parte posteriore del magnete di aggancio.

Nell’uso si apprezza la buona visibilità della custodia ed il corretto funzionamento del touch screen anche se protetto appunto dalla parte trasparente delle custodia stessa. Il supporto ha poi funzione ammortizzante grazie alla sua costruzione con tamponi in gomma in modo da filtrare le vibrazioni che arrivano allo smartphone. L’unico appunto riguarda la custodia che ha dimensioni fin troppo precise, in quanto è necessario togliere la propria cover per poter alloggiare il cellulare se è di dimensioni simili a quelle di iphone 11 max anche se la misura dichiarata è di 170×90 millimetri.