Casco NOS NS-14 Nitro Blue Red Matt: protezione e versatilità prima di tutto

Con l’accattivante stile grafico che combina blu, rosso, bianco, nero e grigio, il casco NOS NS-14 Nitro Blue Red Matt unisce una veste estetica d’impatto, ma al tempo stesso discreta, con le caratteristiche di elevata versatilità e sicurezza garantite da questo casco NOS progettato per quei motociclisti che starebbero sempre in sella alla propria due ruote, bramosi di macinare chilometri su chilometri.

Per chi sta tante ore in moto

Grazie alla sua adattabilità che gli consente di trasformarsi in pochi secondi da casco integrale a casco jet, NOS NS-14 Nitro Blue Red Matt è un casco adatto per qualsiasi tipo di uscita in moto, da quella più avventurosa e dinamica in off-road ai lunghi viaggi stradali, garantendo una vestibilità e un comfort migliorato che permettono di indossarlo comodamente per periodi di guida prolungati sia in versione aperta che chiusa.

Robusto e leggero

La calotta esterna del casco NOS NS-14 Nitro Blue Red Matt è in HRPolymer Composite, materiale che alza il livello di sicurezza garantendo al tempo stesso un’elevata leggerezza, proponendosi in due differenti misure, così come la calotta interni, composta in EPS a due densità differenziate. Dotato di avanzato sistema di ventilazione MACH-Efficiency che contribuisce a mantenere fresca l’aria all’interno del casco, il NOS NS-14 Nitro Blue Red Matt è disponibile in sei taglie (da XS a XXL) e viene proposto attualmente al prezzo promozionale di 229 €.