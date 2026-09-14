AGV Pista GP R3: il nuovo casco che riduce gli effetti degli impatti obliqui

L’innovazione al servizio della sicurezza è uno dei mantra dei principali produttori di caschi da moto, come ad esempio AGV che ha sviluppato un nuovo casco dotato dell’avanzata tecnologia RLS (Release Layer System), che sfrutta il sistema Sphera, studiata per gestire in modo più efficace gli impatti obliqui, che sono tra le situazioni più frequenti e pericolose per chi viaggia sulle due ruote.

La tecnologia Release Layer System è la soluzione introdotta da AGV sul nuovo Pista GP R3, il casco che i piloti MotoGP Marco Bezzecchi, Luca Marini e Franco Morbidelli hanno utilizzato a Misano nel GP nel week-end appena trascorso.

Come funziona l’ingegnoso sistema a microsfere

Il casco AGV Pista GP R3 sfrutta un principio semplice quanto innovativo che si concretizza con la presenza di uno strato intermedio, composto da centinaia di microsfere, per l’esattezza 1.623 del diametro di circa 2 mm, posizionato tra il guscio esterno e la calotta interna del casco. Questa struttura permette al guscio di muoversi indipendentemente dalla calotta durante un impatto obliquo, dissipando l’energia cinetica già dalle prime fasi dell’urto.

Si tratta di un tema particolarmente importante sul fronte della sicurezza dei motociclisti in quanto gli impatti obliqui possono provocare una rotazione della testa e, di conseguenza, accelerazione rotazionali del cervello. In questo tipo di impatti, il cranio cambia direzione rapidamente mentre il cervello, immerso nel liquido cerebrospinale, tende a seguire il movimento con un leggero ritarda. È proprio questa differenza a generare sollecitazione che rischiano di causare lesioni cerebrali.

Nei test riduce fino a sei volte il rischio di commozione

Il sistema RLS che trova spazio nel nuovo Pista GP R3 è progettato proprio per ridurre la rotazione trasmessa alla testa e, secondo quanto affermato da AGV, contribuisce a diminuire gli effetti dell’impatto fino a sei volte. Questo nuovo e innovativo casco è inoltre omologato secondo la standard FIM FRHPhe-02 e, grazie all’uso del carbonio, mantiene lo stesso peso estremamente contenuto del suo predecessore, nonostante l’introduzione delle nuove tecnologie.

Le parole di Bezzecchi che ha preso parte allo sviluppo

Tra i principali protagonisti dello sviluppo c’è Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, che ha seguito la progettazione di questo nuovo casco AGV fin dalle prime fasi. “Questo casco per me è ancora più bello e speciale – spiega il piota italiano – perché è il primo su cui ho lavorato dall’inizio nello sviluppo, lo sento ancora più mio. È bellissimo, a livello di stile ‘spacca’. Ha un disegno super aggressivo e tecnologico, molto aerodinamico, ma ogni dettaglio è bello perché estremamente funzionale. L’introduzione del nuovo sistema Sphera con la tecnologia RLS è un’evoluzione davvero importante in termini di sicurezza. Sapere di essere così protetto lascia letteralmente un pensiero in meno in testa”.