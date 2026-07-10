Caschi moto Arai e NOS: le novità BER Racing per off-road e città

BER Racing Europe, distributore di prodotti e accessori per motociclisti, apre il mese di luglio proponendoci due caschi che, con ancora protagonisti due punti di riferimento assoluto del settore come Arai e NOS Helmets, combinano i massimi livelli di sicurezza, sempre con stile, comfort e personalità, pur indirizzandosi a impieghi differenti. Arai guarda a motocross, enduro e fuoristrada con il suo MX-V EVO Peak Yellow, mentre NOS punta alla mobilità urbana con il casco NS-1 Route.

Arai MX-V EVO Peak Yellow: riferimento per l’off-road

Il casco Arai MX-V EVO, che rappresenta un punto di riferimento per chi affronta terreni sterrati e percorsi impegnativi, si presenta nella versione Peak Yellow con una speciale veste grafica, particolarmente audace e grintosa, con un combinazione cromatica di giallo, nero e grigio. La sua calotta esterna, liscia e arrotondata, non è solo una scelta estetica ma anche funzionale, dato che si tratta di una soluzione tecnica studiata per massimizzare la capacità del casco di deviare l’energia degli urti, evitando pericolose forze rotazionali generate da profili estremi o sporgenze accentuate.

Alla base di questa filosofia del marchio c’è la priorità assoluta per protezione del motociclista, principio guida che orienta ogni scelta progettuale di Arai. Dalle calotte esterne arrotondate e resistenti alla calotta interna a densità differenziate realizzata in un unico pezzo (esclusiva del marchio) fino ai rigorosi standard interni che ogni casco Arai deve superare, tutto nasce da un unico obiettivo, ovvero la sicurezza. Il casco Arai MX-V EVO Peak Yellow è disponibile sul sito di BER Racing in tre taglie (M, L e XL) e al prezzo di 859 euro.

NOS NS-1 Route: lo spirito classico per la città

Per chi si muove in città, NOS Helmets propone NS-1 Route, versione che unisce tutte le funzionalità di un casco moderno a un design compatto e dal sapore classico, con il suo richiamo grafico alla mitica strada americana Route 66. I dettagli dell’imbottitura interna, cuciti a mano, richiamano l’attenzione artigianale tipica dei caschi NOS, mentre il cinturino micrometrico, il sunvisor integrato e la calotta leggera lo rendono un compagno dinamico e pratico per la mobilità quotidiana. Il casco NOS NS-1 Route, disponibile nelle taglie XS, S e M, viene proposto sull’e-commerce di BER Racing al prezzo scontato di 139 euro.