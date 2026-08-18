Can-Am: svelata l’aggiornata gamma a 3 ruote per il 2027

La gamma a 3 ruote di Can-Am si aggiorna, con l’arrivo sul mercato del MY 2027. Il marchio canadese vuole fornire maggiore comfort sui propri modelli ed ha portato novità per migliorare la maneggevolezza sul Ryker, mentre Spyder e Canyon ricevono nuove colorazioni e sviluppi sulle funzionalità. Ancora da annunciare i prezzi di questi aggiornamenti.

Le novità per il Ryker

Il Can-Am Ryker è il modello top di gamma del marchio, con un successo arrivato già al debutto nel 2018 e proseguito nel corso degli anni e degli aggiornamenti. Per il 2027, la casa canadese propone l’evoluzione più significativa della piattaforma, introducendo importanti miglioramenti a telaio, propulsore, tecnologia e stile, pensati per elevare l’esperienza di guida complessiva. Ma anche con un aggiornamento estetico, con un disegno rivisto dei pannelli carrozzeria e cerchi riprogettati. Con tre diversi pacchetti: quello standard, oltre a quelli Sport e Rally.

Entrando un po’ più nel dettaglio, la gamma 2027 propone una maggiore rigidità del telaio, un sistema di sterzo rinforzato, un sistema di stabilità del veicolo (VSS) ricalibrato e un’aerodinamica perfezionata. Un’altra novità è l’introduzione di un nuovo motore a tre cilindri Rotax 900 ACE da 52 CV (38,9 kW) sul modello Ryker entry-level, in sostituzione al precedente motore bicilindrico da 600 cc, per offrire una coppia più robusta ai bassi regimi, minori vibrazioni, un’erogazione della potenza più fluida e una guida più silenziosa, mantenendo però prestazioni accessibili.

Più potenti, invece, le versioni Sport e Rally, che vengono spinte entrambe con il motore a tre cilindri Rotax 900 ACE da 79 CV (59,1 kW), per una maggiore reattività e prestazioni superiori. Infine, tutte le versioni introducono un nuovo display a colori da 5 pollici di alta qualità per offrire una migliore visibilità e un accesso rapido alle informazioni sul veicolo, grazie ai nuovi comandi al manubrio, mentre i nuovi fari a LED migliorano sia lo stile sia l’illuminazione.

Le novità per Spyder e Canyon

Anche i due modelli di gamma superiore del marchio canadese, ricevono alcune novità importanti. Dal punto di vista estetico, sono disponibili nuove colorazioni premium: il Dolomite Grey sui pacchetti Spyder RT Sea-to-Sky e Spyder F3 Limited Special Series, oltre al Sandstone sul pluripremiato Canyon Redrock. Lo Spyder F3-S riceve anche un nuovo trattamento per telaio e finiture in Liquid Titanium abbinato a una carrozzeria Monolith Black Satin, per un aspetto più aggressivo. Infine, l’F3 Limited propone la nuova colorazione Mineral Blue.

Il pacchetto premium Spyder RT Sea-to-Sky riceve inoltre diversi aggiornamenti esclusivi per il model year 2027, tra cui un nuovo sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) per informazioni sulla pressione in tempo reale sul display durante la guida, materiali dei sedili premium aggiornati e il ritorno delle borse da viaggio anteriori e posteriori griffate, progettate per migliorare ulteriormente il comfort e la praticità nei viaggi a lunga distanza.

Per chiudere, non manca anche un’importante novità tecnologica. Viene introdotta la navigazione stradale BRP GO! per i veicoli compatibili, con display da 10,25 pollici. Questo sistema è supportato da dispositivi Android e iOS e offre navigazione turn-by-turn, pianificazione dei percorsi, punti di interesse, informazioni sulla guida e funzionalità di tracciamento degli amici. È disponibile semplicemente effettuando l’aggiornamento software.

Una storia iniziata nel 1973

La storia di Can-Am, marchio di BRP, inizia nel 1973 con le prime moto da motocross ed enduro, nate per competere nel mondo delle corse. La svolta verso i veicoli stradali a tre ruote arriva però molti anni dopo: il primo progetto dello Spyder viene sviluppato già nel 1996, mentre il modello di serie debutta nel 2007. Il Can-Am Spyder introduce un’architettura particolare a “Y”, con due ruote anteriori e una posteriore, creando una categoria diversa rispetto alle tradizionali motociclette a due ruote. La configurazione punta soprattutto su stabilità e facilità di guida.

Nel 2015 arriva lo Spyder F3, mentre nel 2018 Can-Am amplia la gamma con il più compatto e agile Ryker, che diventa presto il modello di maggior successo, anche per un costo più basso. Oggi la famiglia comprende anche lo Spyder RT dedicato al turismo e il più recente Canyon, confermando le tre ruote come uno degli elementi distintivi del marchio canadese.