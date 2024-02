Caivano, furiosa lite tra motociclista e vigile urbano: “Sei il più scemo del mondo” [VIDEO]

Fermato dai vigili urbani per dei controlli, un motociclista ha iniziato a inveire contro loro dando vita ad un accesso diverbio. La feroce lite in strada, avvenuta qualche giorno fa a Caivano, in provincia di Napoli, è stata ripresa in un video che è circola sui social, rilanciato anche sul profilo Instagram del deputato di Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Il rifiuto ai controlli e le offese personali ai vigili

Le immagini mostrano come il motociclista, al quale i vigili contestano il mancato rispetto del senso rotatorio, non abbia alcuna intenzione di fornire i propri documenti e sottoporsi ai controlli, passando in pochi attimi alle offese personali nei confronti dei due agenti della Polizia municipale.

Veicolo sequestrato e motociclista denunciato

Come racconta Borrelli, dai successivi controlli è emerso che il motociclista, un 55enne di Caivano, era sprovvisto di copertura assicurativa. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.