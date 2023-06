Caberg Drift Evo: il casco integrale studiato per una platea sportiva

La gamma Caberg Drift Evo è il risultato di un lavoro di ricerca e sviluppo, svolto dallo specialista bergamasco assieme ai propri tecnici e ai piloti impegnati nelle competizioni a livello nazionale ed internazionale. Una proposta caratterizzata da elevati standard in termini di sicurezza e comfort.

La gamma

Differenti le colorazioni e i motivi grafici della panoramica Drift Evo 2023. Una gamma di esemplari al vertice di gamma, riconoscibili dal design grintoso e aerodinamico e dotati di interessanti soluzioni tra cui un meccanismo per la visiera a sgancio rapido che gestisce automaticamente la posizione della visiera per l’aderenza con la bordatura della finestra.

Tramite un doppio movimento a molle del meccanismo, non è necessaria una regolazione manuale per evitare passaggi di acqua o di aria.

Il lato sinistro del meccanismo presenta una leva che consente di bloccare la visiera, a una distanza dalla bordatura di circa 0,5 cm per scongiurare o rimuovere la condensa assorbita dal vento, come precisato. Tenendo sempre presente la sicurezza, la leva di blocco esclude la possibilità che la visiera si apra durante la marcia o in caso di caduta.

Si segnalano due misure di calotta, una piccola per taglie che spaziano dalla XS alla M, quella maggiorata con taglie che variano tra L e XXL. L’impostazione sportiva è testimoniata anche dallo spoiler posteriore, che oltre a rendere l’aspetto fortemente deciso sostiene l’aerodinamicità alle velocità più sostenute, attenuando le turbolenze e i rumori secondo quanto indicato.

Curata anche la ventilazione interna. Le versioni Drift Evo presentano una serie di prese d’aria superiori che, tenendo presente un sistema di canalizzazioni della calotta in polistirolo, favoriscono la ventilazione. Un’azione sostenuta anche dalla presenza di un estrattore posteriore che consente il deflusso.

L’intera proposta è poi dotata di visiera antigraffio con lente Pinlock Max Vision, per scongiurare il già accennato appannamento e favorire una visione più ampia, oltre alla presenza di un visierino parasole manovrabile DVT – Double Visor Tech.

Le zone interne sono sviluppate con materiali di ultima generazione che si adattano alla conformazione del viso, soprattutto nella zona delle guance.

Inoltre, la gamma Drift Evo risulta predisposta per accogliere il nuovo sistema CABERG PRO SPEAK EVO che consente di comunicare con il proprio telefono cellulare e il passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica tramite un lettore Mp3 o il telefono.

Prezzi

Caberg Drift Evo è disponibile in due versioni monocolore Bianco lucido e Nero opaco alla cifra di 309,99 euro, oltre che nella versione grafica Integra in due varianti cromatiche con finitura opaca al consigliato prezzo di 349,99 euro. La gamma Drift Evo 2023 è completata anche dalla varianti MR55 proposta a 359,99 euro e da quella LB29 a 349,99 euro, entrambe fortemente sportive; oltre che dai modelli con calotta in Carbonio, gli esemplari Carbon Pro e Carbon Sonic proposti a 429,99 euro.