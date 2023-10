Bridgestone Battlax Hypersport S23: nuovo pneumatico sportivo per moto

Bridgestone lancia Battlax Hypersport S23, un nuovo pneumatico sportivo radiale per moto da strada che sarà disponibile da gennaio 2024.

Il Battlax Hypersport S23 è l’ultimo nato della gamma Battlax, gli pneumatici moto premium di Bridgestone, che celebra il suo 40° anniversario nel 2023. Offrendo diverse migliorie in termini di prestazioni rispetto al suo predecessore, il nuovo pneumatico sportivo Battlax Hypersport S23 è stato progettato per soddisfare le esigenze della guida sportiva su asfalto, offrendo livelli più elevati di prestazioni di grip sull’asciutto durante la guida in pista o quando si affrontano le curve strette delle strade di montagna.

Più aderenza e controllo

Il Battlax Hypersport S23 impiega una nuova mescola nella porzione laterale del battistrada per migliorare il contatto con l’asfalto quando si è in piega e per massimizzare l’aderenza laterale in curva, permettendo al pilota di alzare il livello delle proprie prestazioni di guida sportiva.

Il nuovo pneumatico dispone di disegno aggiornato, che incorpora la tecnologia Pulse Groove, e contribuisce a migliorare le prestazioni anche in caso di condizioni stradali difficili e pioggia, garantendo a chi guida maggiore aderenza al manto stradale, maneggevolezza superiore e, in definitiva, maggiore fiducia nel mezzo.