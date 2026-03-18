Bonus moto fino a 4.000 euro: da oggi via alle richieste, come fare domanda

Scatta oggi la possibilità di ottenere l’ecobonus per l’acquisto di ciclomotori e motocicli a basso impatto ambientale. A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, prendono il via le prenotazioni per accaparrarsi l’incentivo. Come ricordato in una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno i concessionari, per conto dei clienti interessati, a dover prenotare online, attraverso la piattaforma (ecobonus.mimit.gov.it), l’incentivo dedicato a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido.

I veicoli acquistabili con l’incentivo

Il contributo statale riguarda l’acquisto di veicoli nuovi appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, coinvolgendo dunque una vasta gamma che comprende scooter, moto e microcar leggere. La misura, la cui gestione è affidata a Invitalia, punta a sostenere il rinnovato del parco circolante di un mercato, come quello delle due ruote, che continua a mostrare segnali positivi, come confermando i dati di Confindustria ANCMA in questi primi mesi del 2026, con le immatricolazioni in crescita sia a gennaio che a febbraio rispetto ai primi due mesi dello scorso anno.

Fino a 4.000 euro di sconto con la rottamazione

Entrando nel dettaglio, l’importo del bonus varia a seconda se si possiede o meno un vecchio veicolo da rottamare. Senza rottamazione è previsto un contributo pari al 30% del prezzo del veicolo, fino ad un massimo di 3.000 euro. In caso di rottamazione, invece, il bonus sale al 40% del prezzo, con un tetto massimo di 4.000 euro. La misura prevede che sia possibile rottamare veicoli Euro 0,1,2 o 3, purché siano intestati da almeno dodici mesi all’acquirente o a un familiare convivente.

Click day gestito dai concessionari

Per ottenere l’incentivo non è necessario che l’acquirente presenti direttamente la sua richiesta, in quanto sarà il concessionario a dover gestire tutta la procedura attraverso il portale ufficiale del ministero. Anche in questo caso, il meccanismo è quello del cosiddetto “click day”, con chi si muove per primo che avrà maggiori possibilità di accedere ai fondi disponibili, che potrebbero esaurirsi rapidamente.

Disponibile un fondo di 30 milioni di euro

Le risorse stanziate per il bonus moto e motorini derivano dalla legge di bilancio 2021, che ha previsto complessivamente 150 milioni di euro destinati all’agevolazione: 20 milioni all’anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Probabile che l’incentivo possa estendersi anche ai prossimi anni, con la possibilità che per il quadriennio 2027-2030 venga stanziato dal governo un nuovo finanziamento, con una dotazione complessiva di circa 90 milioni di euro per i prossimi quattro anni.