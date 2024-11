Blauer HT: il ritorno ad EICMA 2024 con la limited Easy Art [FOTO LIVE]

Non solo moto e nuovi modelli ad EICMA 2024, aperto al pubblico fino a domenica 10 a Milano Rho Fiera, ma anche abbigliamento, caschi ed accessori per chi si muove con la propria due ruote. È il caso di Blauer HT, che torna all’appuntamento milanese dopo due anni e mette in primo piano la giacca Easy Art. Un modello distintivo in edizione limitata, sia per uomo che per donna.

Le caratteristiche

È realizzata in neoprene nylon/lycra con effetto soft shell, mantiene la sua membrana interna antivento ed impermeabile, assicurando traspirabilità e mantenendo il calore corporeo. Dotata di tasche interne in rete per le protezioni su gomiti, spalle e schiena, per un mix di comfort e sicurezza.

Le zip spalmate con cursore autobloccante garantiscono una chiusura sicura e funzionale. La felpa Easy include protezioni fisse sulle spalle e protezioni rimovibili su gomiti e spalle, tutte certificate EN 1621-1:1997, per offrire una protezione completa, ma senza rinunciare allo stile.

I caschi

Non mancano anche i caschi, allo stand del marchio americano, sempre della nuova collezione 2025. Dal modello FF-01, full face con doppia calotta in Fibra Pre-preg ed EPS multistrato a densità differenziata, al DJ-01, demi-jet con doppia calotta in ABS e doppia visiera antigraffio, per una ventilazione ottimale grazie alle prese d’aria superiori e posteriori. Esposto anche il jet touring JJ-01 ed i più versatili Pilot e Pod, entrambi in fibra di vetro.