BER Racing: un casco e le nuove ginocchiere entrano in gamma

Si arricchisce il catalogo di BER Racing per motociclisti, in questo avvio del mese di dicembre. Questa settimana c’è il nuovo casco Arai Quantic Nation IT e la ginocchiera Forcefield GTech Tube 2. Entrambi sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda di abbigliamento moto.

Il casco Arai Quantic Nation IT

Omologato con la nuova direttiva ECE 22.06, il nuovo Arai Quantic Nation IT è un casco Sport Touring dinamico, in grado di coniugare il comfort sulle lunghe distanze con le performance. Con la distintiva livrea tricolore, presente un’inedita presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria mentoniera.

La calotta esterna, più liscia e resistente, integra il nuovo sistema visiera VAS, è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) ed è stata allargata alla base di 5 mm, per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, il costo di listino del nuovo casco è pari a 859 euro.

Le ginocchiere Forcefield GTech Tube 2

L’altro nuovo articolo sono le ginocchiere Forcefield GTech Tube 2. Sono realizzate con una procedura di stampaggio 3D unica, per garantire il massimo della protezione anche in caso di impatti multipli e progettate per adattarsi perfettamente all’anatomia dell’utilizzatore. Sono estremamente sottili, con lo spessore dell’armatura di 8 mm, e realizzate con filato riciclato fino al 90%. Le taglie disponibili sono media e large, con un prezzo di listino di 74,90 euro.