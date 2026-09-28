BER Racing: due nuovi caschi nel catalogo per i motociclisti

Il catalogo moto di BER Racing si arricchisce, in questa parte finale del mese di settembre Lo store online dell’azienda di abbigliamento per gli appassionati a due ruote propone due nuovi caschi: il rinnovato Arai Tour-X5, il casco best seller dedicato ad adventure e touring, ed il Nos NS-11F. Quest’ultimo è un modello dedicato ai motociclisti che vogliono unire la tecnologia di un casco da corsa, con il livello di finiture e comfort tipici della filosofia del marchio italiano.

Il nuovo Arai Tour-X5

Il rinnovato casco best seller è stato completamente riprogettato e con nuove funzioni disponibili. Il nuovo sistema visiera e frontino VAS-A, derivato dal sistema VAS-V utilizzato per RX-7V, permette di rimuovere visiera e frontino in pochi secondi, massimizzando al contempo la capacità del casco di l’energia di un eventuale impatto. Inoltre, la nuova visiera è stata ridisegnata per migliorare la visibilità, con la presenza del sistema antiappannamento, in ogni condizione.

Novità anche per quanto riguarda il sistema di ventilazione, con l’introduzione dell’innovativa presa d’aria Arai Logo Duct introdotta precedentemente su Quantic. Il nuovo Spoiler AR, l’ultima versione delle Delta Duct e la nuova presa d’aria mentoniera aumentano il livello di ventilazione, mentre la mentoniera è dotata di una saracinesca interna che può essere regolata in modo da far fluire l’aria alla bocca o alla visiera per evitare l’appannamento.

Inoltre, gli interni sono completamente removibili, con guanciale e calottina interna personalizzabili, mentre il deflettore paranaso facilita l’utilizzo degli occhiali ed i guanciali FCS assicurano un’ottima calzata sia su strada che fuoristrada. Il rinnovato casco Arai Tour-X5 è disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, con un prezzo di 1.009 euro.

NOS NS-11F

L’altra novità riguarda il casco NOS NS-11F, per chi ha un’anima racing, ma viaggia anche su strada e in città. La calotta esterna in MFC (Multiple Fiberglass Composite) è in grado di assicurare lo stesso livello di protezione, riducendo le dimensioni complessive del casco, con vantaggi in termini di peso e resistenza aerodinamica. Inoltre, il sistema di ventilazione MACH-Efficiency2, insieme ai tessuti interni traspiranti, forniscono un apporto costante di aria fresca.

La fodera interna del casco è personalizzabile completamente, grazie ai diversi spessori di guanciali e calottina, mentre il cinturino a Doppia D garantisce tenuta e comfort. Questo modello è già disponibile nel catalogo di BER Racing, nelle taglie dalla S alla XXL, con un listino prezzi di 299 euro, ma con alcune offerte disponibili per questo periodo di lancio.

BER Racing

La storia di BER Racing Europe ha le sue origini nel 1982, quando fu fondata da Maurizio Bombarda, ed è caratterizzata da un filo conduttore determinante: un’innata passione per la sicurezza e per il mondo moto. Oggi nnovera nell’insieme dei marchi distribuiti alcuni dei brand più noti del mercato motociclistico e, forte di un’esperienza pluriennale, è diventata essa stessa una garanzia di qualità per i motociclisti, consapevoli che tutti i prodotti che l’Azienda modenese distribuisce sono coerenti con la sua missione, avendo l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e comfort a pilota e passeggero.

Quali sono i due nuovi caschi inseriti nel catalogo di BER Racing?

Le novità sono il rinnovato Arai Tour-X5 e il NOS NS-11F. Il primo è dedicato soprattutto all’utilizzo adventure e touring, mentre il secondo si rivolge ai motociclisti che cercano caratteristiche di ispirazione racing anche per gli spostamenti su strada e in città.

Quali sono le principali novità dell’Arai Tour-X5?

Il Tour-X5 è stato completamente riprogettato e introduce il sistema visiera e frontino VAS-A, derivato dal VAS-V dell’RX-7V. Sono state aggiornate anche ventilazione, visiera, spoiler e presa d’aria mentoniera. Gli interni sono completamente removibili e personalizzabili. È disponibile dalla XS alla XL a 1.009 euro.

Cosa offre il NOS NS-11F?

Utilizza una calotta esterna in MFC, progettata per contenere le dimensioni complessive e offrire vantaggi in termini di peso e resistenza aerodinamica. Il sistema MACH-Efficiency2 favorisce la ventilazione, mentre gli interni sono personalizzabili. È disponibile dalla S alla XXL a 299 euro.

Da quando esiste BER Racing Europe?

La storia dell’azienda modenese nasce nel 1982, quando fu fondata da Maurizio Bombarda. La sicurezza e la passione per il mondo moto rappresentano il filo conduttore della sua attività e dei prodotti distribuiti.

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