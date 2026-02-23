BER Racing, caschi per ogni avventura in moto: Arai Tour-X5 e NOS NS-15F

BER Racing amplia la ricca presenza del suo catalogo con caschi in grado di soddisfare le esigenze più disparate dei motociclisti. Per gli amanti dell’avventura su due ruote c’è per esempio il nuovo Arai Tour-X5, un casco completamente riprogettato e ricco di nuove funzioni, che fa dell’attenzione per il più piccolo dettaglio il suo marchio di fabbrica.

Arai Tour-X5: per l’avventura senza limiti

Pensato per chi non vuole porsi limiti, Arai Tour-X5 è il casco adventure che ridefinisce versatilità, sicurezza e comfort, attraverso soluzioni tecniche evolute per affrontare al meglio ogni percorso, dall’asfalto allo sterrato. Il sistema visiera e frontino VAS-A, derivato da quello del modello RX-7V, consente di rimuovere visiera e frontino in pochi secondi senza attrezzi, passando rapidamente tra configurazione On-Road, Off-Road e Adventure. Il nuovo profilo della visiera VAS-A Max Vision migliora la visuale, mentre il sistema antiappannamento garantisce massima visibilità in ogni condizione.

La ventilazione del casco è stata completamente rinnovata con l’introduzione del 3D Arai Logo Duct, dello spoiler AR e delle Delta Duct di ultima generazione, progettati per staccarsi in caso d’impatto e ridurre le forze rotazionali. Completano il quadro la calotta PB-CLC2 e interni removibili, anti-odore e personalizzabili, che promettono una calzata ottimale in ogni uscita in moto.

NOS NS-15F: il casco progettato per il Grand Touring

Altrettanto versatile e orientato alle performance è il casco NS-15F di NOS Helmets, anch’esso disponibile nel catalogo di BER Racing. Si tratta di un casco progettato per il Grand Touring dove ogni dettaglio è pensato per massimizzare ogni aspetto dell’esperienza di guida del piloto. Sviluppato nella galleria del vento, il casco NS-15F ha un design delle calotta e dei condotti d’aria ingegnerizzati per ridurre turbolenze e rumori di fondo.

Questo casco è caratterizzato da interni cuciti a mano completamente personalizzabili per adattarsi al viso del pilota, oltre a vantare una distribuzione ottimizzato del peso che rende NS-15F un casco estremamente bilanciato, sia se utilizzato in posizione aperta che chiusa. Dotato di predisposizione per sistemi interfonici, il casco NS-15F dispone di calotta interna in EPS multidensità, elemento che massimizza la capacità di assorbimento dell’impatto aumentandone la sicurezza.