BER Racing: caschi moto Arai RX-7V EVO Tsubasa e NOS NS-15F Tenax Yellow Matt

Il catalogo di BER Racing Europe propone due nuovi caschi da moto per chi è alla ricerca del massimo delle performance, a cui si aggiunge la voglia di distinguersi e farsi notare. Parliamo di due caschi di Arai e NOS Helmets che si collocano nella parte alta della gamma dei rispettivi portafogli prodotto, con un evoluzione tecnica avanzata accompagnata dalla caratterizzazione estetica e dalla capacità distintiva del look di questi caschi.

Arai RX-7V EVO Tsubasa

Il casco Arai RX-7V EVO Tsubasa unisce la personalizzazione grafica che rimanda alla cultura del Giappone, con le ali che sono un riferimento al kanji giapponese, con un evoluzione tecnica significativa, frutto di un progresso costante, dove la forma segue la funzione e ogni dettagli è pensato per migliorare protezione e comfort del pilota. Questo casco di Arai, conforme alla normativa ECE R22-06, rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di sicurezza.

La ventilazione dell’Arai RX-7V EVO è stata perfezionata grazie a canalizzazioni interne riviste, capaci di ottimizzare i flussi d’aria e aumentare il comfort anche nei lunghi viaggi. Migliorata anche l’ergonomia dei guanciali, per una calzata più stabile e perfettamente adattabile al viso del pilota. La struttura della calotta è stata invece progettata per deviare e dissipare l’energia d’impatto in modo ancora più efficace. Il casco Arai RX-7V EVO Tsubasa è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXXL.

NOS NS-15F Tenax Yellow Matt

L’altra proposta del catalogo BER Racing è il casco NS-15F di NOS Helmets, frutto dell’esperienza decennale del produttore. Questo casco, che in quest’occasione è caratterizzato dall’elegante grafica Tenax Yellow Matt, è progettato per il Grand Touring e realizzato per chi vive la moto con grande passione. Ogni dettaglio di questo casco è stato sviluppato per massimizzare comfort, prestazioni e sicurezza in ogni viaggio.

Grazie ai test in galleria del vento, il design della calotta e dei condotti d’aria del NOS NS-15F è stato accuratamente ingegnerizzato per ridurre turbolenze e rumori di fondo, migliorando la stabilità alle alte velocità. Gli interni, cuciti a mano, sono completamente personalizzabili per adattarsi perfettamente al viso del pilota, mentre la distribuzione ottimizzata dei pesi assicura un equilibrio ideale sia in configurazione aperta sia chiusa. Sul fronte della sicurezza è da sottolineare la calotta interna realizzata in EPS multidensità, studiata per massimizzare la capacità di assorbimento degli impatti. A completare la dotazione del casco di NOS ci sono raffinate finiture curate nei minimi dettagli e la predisposizione per sistemi interfonici per la comunicazione in viaggio.