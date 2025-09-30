BER Racing: arrivano due nuovi caschi ed un’armatura per moto [FOTO]

Il catalogo di BER Racing si arricchisce di nuovi prodotti per i motociclisti. A fine settembre, si sono aggiunti i caschi Arai RX-7V Evo Schwantz 30th e Nos NS-1F Route, oltre all’armatura Forcefield EX-K Flite. Tutti e tre questi prodotti sono già disponibili sul sito ufficiale.

I due nuovi caschi

Entrando nel dettaglio, il nuovo modello Arai celebra il pilota americano degli anni ’90, iridato nel 1993, con una versione del casco dedicata, con l’iconico numero 34 di Kevin Schwantz sulla calotta e tutte le funzionalità della serie RX-7V del marchio giapponese. La presa d’aria centrale è ancora più fluida da azionare ed assicura un flusso d’aria in ingresso dell’11% maggiore, migliorando al contempo lo scambio termico. Le nuove prese d’aria integrate nei guanciali forzano l’aria dalla zona laterale del viso fino agli estrattori posteriori mentre i Diffuser presentano prese d’aria maggiorate del 19%. Disponibile nelle taglie da XS a XXXL, il listino prezzi è pari a 1.189 euro.

Il casco Nos NS-1F Route celebra, invece, l’iconica Route 66 americana, con il logo sulla calotta ed i colori della bandiera statunitense. A livello tecnico, grazie calotta interna, in EPS a più densità, e a quella esterna, realizzata a mano in MFC (Multiple Fiberglass Composite), viene garantito lo stesso livello di protezione, riducendo gli ingombri del casco con grandi vantaggi in termini di peso, resistenza aerodinamica e appeal estetico. Il prezzo proposto è pari a 209 euro.

L’armatura Forcefield

Chiude il panorama delle novità, l’armatura Forcefield EX-K Flite. Questo modello mantiene il sistema open design per la massima flessibilità e confort e ora presenta anche una zip anteriore centrale facile da utilizzare, posizione dei neck brace, livello 2 CE delle protezioni posteriori e torace e filato kevlar per aggiungere resistenza e durata. Disponibile in 3 opzioni modulari, Adventure (busto, spalle and gomiti), Flite+ (busto e spalle) e Flite (solo busto). Più leggero per quanto riguarda il peso e più semplice da indossare. Il prezzo di listino è pari a 299 euro.