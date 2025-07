BER Racing: arrivano due nuovi caschi ed una ginocchiera [FOTO]

Il catalogo di BER Racing per il mercato italiano si arricchisce, con l’arrivo di due nuovi caschi ed una ginocchiera. Si tratta di Arai RX-7V Evo, NOS NS-14 e Forcefield Gtech Tube 2. Sono disponibili presso tutti i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale.

I nuovi caschi

Andiamo più nel dettaglio, partendo dai due caschi. Arai RX-7V Evo è conforme alla nuova omologazione ECE R22-06, con una ventilazione più volute, grazie alle migliorie alle canalizzazioni interne. Inoltre, troviamo un’ergonomia migliorata dei guanciali e l’ottimizzazione per deviare l’energia d’impatto. Disponibile in taglie da XS a XXXL.

Il NOS NS-14 è un mix tra un casco integrale ed un casco jet, con un livello di vestibilità nuovo. Gli interni sono progettati per mantenere un livello di comfort ottimale anche dopo ore di guida e possono essere personalizzati in diversi spessori per ottenere la vestibilità e la stabilità ottimali sia in posizione aperta che chiusa. Inoltre, è presente il sistema di ventilazione Mach-Efficiency.

La ginocchiera

La terza novità del catalogo sono le ginocchiere Forcefield Gtech Tube. Propongono una protezione in grado di coprire gomiti o ginocchia, con una di stampaggio 3D unica, garantendo il massimo della protezione anche in caso di impatti multipli. Tra gli elementi caratteristici troviamo un’armatura leggera e rimovibile, con uno spessore di 8 mm, con la possibilità di scegliere le protezioni (CE1 o CE2) e l’utilizzo della tecnologia DRI-M.

I prezzi

Il casco Arai RX-7V Evo è in vendita al prezzo di 1.179 euro, il NOS NS-14 a 229 euro, mentre le ginocchiere Forcefield Gtech Tube 2 hanno un listino pari a 59,90 euro.