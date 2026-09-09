Aston Martin AMB 002 Roadster: la moto stradale di Gaydon che nasce con Brough Superior

Aston Martin, marchio automobilistico britannico di lusso, fa sul serio anche nel settore delle due ruote, presentando la AMB 002 Roadster, la sua prima moto stradale realizzata in partnership con Brough Superior, storica Casa motociclistica inglese. Questo nuovo progetto di Aston Martin affonda le sue basi quanto recentemente fatto dalla Casa di Gaydon con le AMB 001 e AMB 001 Pro, due moto supersportive progettate per essere guidate esclusivamente in pista che sono state svelate qualche anno.

Solo 300 pezzi, prime consegne tra un anno

La AMB 001, svelata all’EICMA di Milano nel 2019, dispone di telaio in fibra di carbonio e motore da 180 CV di potenza, per una produzione limitata in 100 unità. Tre anni dopo, nel 2022, venne presentata la versione evoluta Pro. Ora arriva la Aston Martin AMB 002, novità che nasce come progetto completamente nuovo, quindi interamente sviluppato da zero, per una moto stradale che sarà prodotta in 300 esemplari ed è già ordinabile (prezzi ancora non annunciati) con le prime consegne previste per l’autunno 2027.

Motore bicilindrico 1.083 cc da 130 CV e peso di 190 kg

La Aston Martin AMB 002 Roadster è spinta da un motore bicilindrico a V da 1.083 cc a quattro tempi e raffreddato a liquido che sviluppa 130 CV di potenza e 110 Nm di coppia massima. Il propulsore, progettato e prodotto nell’impianto Brough Superior di Tolosa, in Francia, è affiancato da una struttura telaistica in titanio fresato dal pieno estremamente leggera (pesa solo 5 kg) e che consente un perfetto equilibrio (50:50) nella distruzione dei pesi, con la moto che, anche grazie a pannelli e serbatoio in fibra di carbonio, ferma l’ago della bilancia a 190 kg. Tre le dotazioni tecniche spicca all’anteriore la forcella a doppio quadrilatero “Fior”, evoluzione di quella presente sulla AMB 001 Pro, capace di rendere indipendenti le forze di sterzo e frenata preservando costante la geometrica del sistema.

Design con tanti richiami alle vetture di Aston Martin

L’estetica della AMB 002 è stata curata dall’Aston Martin Design Studio, con un design che inevitabilmente evoca le vetture del marchio britannico, come per esempio sulla carena caratterizzata dagli strake laterali che si sviluppano attorno al faro anteriore, o ancora nei doppi terminali di scarico ovali con alette che ricordano quelle presenti sui modelli Vanquish e DB12 S, mentre le lamelle luminose al posteriore sono un richiamo a Vulcan, Valkyrie e Valhalla. La AMB 002 Roadster sottolinea la sua vocazione premium con lavorazioni a mano dei materiali, come quella dei cuscini della sella in pelle, e con dotazioni tech come avviamento keyless e pulsante di accensione retroilluminato.