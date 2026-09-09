Caschi moto Arai Quantic e NOS NS-14: le proposte di BER Racing

Arriva una doppia proposta da BER Racing che guarda ai motociclisti con due caschi di Arai e NOS Helmets che sottolineano ancora una volta la varietà e la completezza del catalogo online del distributore di prodotti e accessori per gli appassionati delle due ruote. Il mese di settembre di BER Racing comincia puntando l’attenzione sul casco integrale Arai Quantic e sul demi jet NOS NS-14.

Arai Quantic: comfort e prestazioni per il Sport Touring

Il produttore Arai alza ancora l’asticella con Quantic, il suo nuovo casco dedicato ai motociclisti che cercano un compagno di viaggio dinamico, capace di unire il comfort delle lunghe percorrenze alle performance tipiche della guida sportiva. Il fiore all’occhiello del Quantic, così come tutti i caschi di nuova generazione di Arai, è il sistema di ventilazione completamente rivisto: la presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D rappresenta una vera novità tecnica, affiancata dalle due Tear-Ducts anteriori, dallo spoiler estrattore posteriore e dalla rinnovata presa d’aria mentoniera. Il risultato è un ricambio d’aria costante ed efficiente, fondamentale per chi macina chilometri in ogni condizione.

Sul fronte della calotta, il lavoro di ottimizzazione viene concretizzato dalla superficie esterna è ora più liscia e resistente, grazie all’adozione della tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction), mentre il nuovo sistema visiera VAS semplifica la sostituzione della visiera stessa. In termini di comfort, l’allargamento di 5 mm alla base della calotta rende le operazioni di calzata e rimozione del casco decisamente più agevoli. A completare il quadro, c’è l’elevato livello di sicurezza e protezione, con il Quantic che è stato il primo casco di Arai a ottenere la nuova e più restrittiva omologazione ECE 22.06. Il casco Arai Quantic, qui con colorazione Giu Red, è disponibile al prezzo di 859 €.

NOS NS-14: per chi non smette mai di viaggiare

La seconda proposta di BER Racing ci porta in casa NOS Helmets con il casco l’NS-14, pensato per i motociclisti che vivono la moto come uno stile di vita senza confini. L’idea alla base è quella di unire il senso di protezione tipico di un casco integrale alla praticità di un jet, offrendo al tempo stesso un livello di vestibilità completamente rinnovato.

Gli interni di questo casco sono stati progettati per garantire comfort ottimale anche dopo ore di guida ininterrotta, con la possibilità di personalizzare gli spessori per ottenere la calzata e la stabilità ideali, sia a casco aperto che chiuso. Anche in questo caso la ventilazione gioca un ruolo chiave, con il sistema MACH-Efficiency che assicura una temperatura interna fresca e piacevole, mentre i condotti dell’aria e il meccanismo del Sunvisor sono stati progettati per essere azionabili con facilità, anche indossando i guanti, un dettaglio che fa la differenza durante i lunghi viaggi. Il casco NOS NS-14, qui visibile in versione Matt Black, è disponibile sull’e-commerce di BER Racing al prezzo promozionale di 209 €, anziché 229 €.