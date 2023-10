Arlix Granturismo, l’hyper-bike che unisce artigianalità italiana e innovazione tecnologica

Arlix Granturismo è la nuova hyper-bike che ripensa il concetto di mobilità individuale, combinando in un mezzo a due ruote l’artigianalità italiana e l’innovazione tecnologica.

Questa particolare e-bike, che si presenta come una sorta di opera d’arte in movimento, è opera del designer Giancarlo Gregorio che ha presentato la Arlix Granturismo alla XIV Florence Biennale Arte + Design, dove si aggiudicata il secondo posto nella graduatoria del prestigioso “Premio Leonardo da Vinci” per il design.

Con “sportelli” personalizzabili

Reinterpretando la visione di mobilità individuale portandola a un nuovo livello di eleganza e funzionalità, Gregorio, in collaborazione con l’artista Alex Caminiti, ha introdotto anche un innovativo sistema di personalizzazione delle paratie laterali della Granturismo, che questi elementi portanti del design della hyper-bike Arlix che possono essere personalizzati e trasformati in “sportelli d’arte“. Alcuni di questi sportelli artistici sono stati utilizzati per un’installazione che rappresenta un volo di farfalle, simbolo di leggerezza, eleganza e bellezza.

Telaio in carbonio e batteria da 2.500 Watt

La hyper-bike Granturismo, in quest’occasione reinterpretazione artistica, è un veicolo di alta gamma realizzato

artigianalmente nell’atelier di Arlix a Messina, in Sicilia, in tiratura limitata. Pezzi unici creati per un mercato di nicchia, costruiti attorno a un telaio monoscocca in fibra di carbonio, le hyper-bike Arlix sono dotate di forcelle a parallelogramma in ergal, sistema di regolazione servo assistito della sella, cambio automatico continuo e avanzate dotazioni di sicurezza attiva e passiva, alimentate da una batteria da 2.500 Watt.