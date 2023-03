Arexons: presentato l’evoluto Svitol

L’azienda Arexons, specialista da circa 100 anni nei prodotti per la manutenzione, ha introdotto sul mercato l’evoluzione di Svitol, uno dei lubrificanti multifunzione più noti da oltre 80 anni.

La novità

Dal 1938 il lubrificante Svitol è impiegato in molteplici situazioni, dalle riparazioni fai da te all’utilizzo industriale. Una soluzione che lubrifica, sblocca, elimina gli attriti, previene la ruggine e protegge le superfici metalliche. Può essere impiegato come lubrificante, grazie alle sue proprietà “antifatica e antiusura”, o come sbloccante per la forte capacità imbibente che consente di penetrare e ammorbidire la struttura della ruggine, sino a disgregarla tramite un’elevata capillarità e alla bassa tensione superficiale. Una soluzione antiossidante e protettiva che consente di frenare e prevenire il formarsi di ruggine e ossidi, inoltre funziona anche come idrospellente contro l’umidità, scongiurando la dispersione di corrente, quindi come disossidante e detergente per asportare grasso, catrame e residui legati alla combustione.

Con l’introduzione del nuovo design del prodotto, è lanciato anche un nuovo pay-off per porre in evidenza il prodotto, rimarcandone le capacità. “Unico. Originale. Indispensabile.”, sono tre gli aggettivi usati che riassumono le qualità di Svitol. Inoltre al rilancio della brand identity, Arexons ha selezionato i nuovi membri del #teamSvitol 2023 con una formazione di influencer provenienti dal Fai da te, Motori e dal mondo bike, tra cui il talentuoso compositore e street drummer Damat Drummer.

Tornando al prodotto, la rinnovata bomboletta spray risulta evoluta dal punto di vista tecnico con l’introduzione di un nuovo erogatore Smart Cap con cannuccia integrata, che consente di raggiungere con precisione anche i punti più impegnativi, senza disperdere il prodotto. La scocca e il tasto sono stati definiti in una singola componente, assicurando affidabilità e resistenza. Sul retro dell’erogatore è collocato un cursore che agisce come un sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da una sicura per scongiurarne l’utilizzo accidentale. Una ridefinizione che ha consentito di aumentare i valori di resistenza e robustezza dell’erogatore e la precisione d’impiego. La presenza di una valvola di nuova concezione, inoltre, permette un uso in tutte le posizioni, anche con bombola capovolta.

Immagini: Arexons