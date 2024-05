Area B e C Milano: rinviati di un anno i divieti per le moto

Le novità sulla circolazione nelle ZTL di Milano non interessano solamente le auto, ma anche le moto. La Giunta del capoluogo lombardo ha rinviato di un anno anche il divieto di accesso in Area B ed Area C per le moto e i ciclomotori alimentati a miscela Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina da Euro 0 a Euro 1.

Stop dal 2025

Il 1° ottobre 2024 doveva scattare questo divieto che, invece, entrerà in vigore il 1° ottobre 2025, salvo nuovi rinvii nel corso dei prossimi mesi. Tra circa un anno e mezzo, dunque, non potranno praticamente più entrare nel capoluogo lombardo (visto che Area B occupa quasi tutto il territorio comunale ed Area C l’intera zona centrale) i mezzi a due ruote alimentati a miscela (motore a due tempi) Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina (motore a quattro tempi) da Euro 0 a Euro 1.

I motivi del rinvio

Perché il Comune di Milano ha deciso per questo rinvio? La scelta “prende in considerazione i costi di investimento che i cittadini e le imprese devono sostenere anche in relazione dello slittamento del Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sull’omologazione di veicoli a motore Euro 7 approvato a marzo di quest’anno e le relative date di attuazione previste, da cui si può stimare che l’obbligo di prima immatricolazione solo Euro 7 di auto possa avvenire solo a partire da fine 2027 e di veicoli più grandi (M2, M3, N2 e N3) della stessa categoria Euro a partire da metà 2029”.