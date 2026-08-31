Arai Concept-XE e NOS NS-J: due caschi moto tra stile, comfort e sicurezza

Nonostante l’estate, almeno da calendario, stia volgendo al termine, la voglia di andare in moto non si attenua e lo sa bene BER Racing, distributore di prodotti per motociclisti, che nel suo ricco catalogo comprende una ricca e variegata proposta di caschi moto per ogni esigenza e gusto estetico. Questa settimana, BER Racing focalizza l’attenzione due proposte molto diverse tra loro, una di Arai ed una di NOS Helmets, ma entrambe capaci di rendere il casco un elemento stilistico distintivo, oltre che fattore determinante di protezione e sicurezza, per muoversi in sella alla propria due ruote.

Arai Concept-XE: il fascino ruvido delle naked anni ’80

Arai riporta in vita lo spirito più puro delle naked anni ’80, fatto di stile essenziale e carattere deciso, con Concept-XE, un casco che strizza l’occhio all’estetica vintage senza però rinunciare a nulla in termini di tecnologia. Nato dal dipartimento R&D dell’azienda giapponese, il Concept-XE nasconde sotto la sua scocca dal look grintoso una calotta in PB e-cLc, leggera e resistente, dalla forma arrotondata e rinforzata dalla fascia periferica brevettata Arai, pensata per favorire lo scivolamento in caso di impatto. Anche il sistema visiera VAS-VC, dal design meccanico che richiama l’epoca d’oro delle naked, contribuisce a questa filosofia, con perni ribassati che uniformano la superficie della calotta. Questo casco che unisce estetica retrò e prestazioni contemporanee, è pensato per chi cerca uno stile d’altri tempi senza compromessi sulla sicurezza. Il casco Arai Concept-XE, che vediamo qui nella grafica Temu Blue, è disponibile in cinque taglie (XS-S-M-L-XL) ad un prezzo di 859 €.

NOS NS-J: comfort e praticità per l’Urban Rider

Cambiando completamente registro, il NOS NS-J si rivolge a chi vive la moto principalmente in città. Appartenente al segmento Demi Jet, questo casco punta tutto su leggerezza e visibilità: la calotta compatta e l’ampio campo visivo lo rendono ideale per muoversi nel traffico urbano, mentre l’omologazione secondo la normativa ECE22-06 garantisce gli standard di sicurezza più aggiornati. Gli interni completamente personalizzabili permettono di adattare la vestibilità alle proprie esigenze, mentre il sistema di ventilazione efficiente assicura comfort anche nelle ore più calde. Un casco pensato per l’uso quotidiano, che fa della praticità il suo punto di forza. Disponibile in cinque taglie (da XS a XL), il casco NOS NS-J, qui nella colorazione City Red Matt, viene proposto al prezzo promozionale di 119 €, anziché 129 €.