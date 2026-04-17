Aprilia X 250TH: già tutto esaurito per la moto in edizione limitata

È stata presentata alla fine di marzo al Gp USA di MotoGp e, a metà aprile, è già andata completamente sold out. Stiamo parlando dell’Aprilia X 250TH, la moto in edizione limitata realizzata per celebrare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America. I 30 esemplari disponibili sono andati tutti esauriti in 15 giorni, lo stesso arco di tempo in cui era andata esaurita anche la sua predecessora, l’Aprilia RSV4 X-GP.

“Il brand “X” si conferma come una delle espressioni più esclusive e desiderabili di Aprilia Racing – le parole del CEO Massimo Rivola – Queste moto rappresentano al tempo stesso oggetti da collezione e strumenti per piloti consapevoli di poter vivere un’esperienza di guida estremamente vicina a quella di una MotoGP. Annunciare ancora una volta il sold out a sole due settimane dal lancio è una dimostrazione concreta della forza e dell’unicità di questi veri e propri gioielli”.

Un modello nato dalla MotoGp

Questo modello speciale rappresenta il legame diretto con il mondo della MotoGp, sia per lo sviluppo realizzato sfruttando l’esperienza maturata da Aprilia Racing nella classe regina delle due ruote, sia per gli elementi in stile corsa. La X 250TH è, infatti, la prima e unica moto al mondo in commercio, equipaggiata con freni carbon-carbon, gli stessi utilizzati nella top-class.

Anche dal punto di vista aerodinamico, sono state aggiornate le seat wings di ultima generazione di derivazione MotoGp, confermando la vocazione del brand “X” come punto di contatto tra le moto derivate di serie e i prototipi da competizione. Per dare un vero e proprio feeling da corsa per chi si mette in sella di questa serie di moto speciali, avviata nel 2019 ed ora giunta al sesto modello.

L’Aprilia X 250 TH

A livello estetico, la X 250TH si nota immediatamente per la livrea ‘Stars and Stripes’ ispirata ai colori della bandiera americana, ma è la soprattutto la parte tecnica ad avere elementi distintivi ed esclusivi. In primo piano, c’è il già citato impianto frenante carbon-carbon di Brembo. Il sistema adotta dischi freno in carbonio, con diametro da 340 mm high mass, abbinati a pastiglie in carbonio e a una pinza in alluminio ricavata dal pieno con alette di raffreddamento. Completa il sistema il disco freno posteriore che è morso da una pinza con nichelatura superficiale.

La moto propone un telaio a doppio trave in alluminio, abbinato a sospensioni Öhlins meccaniche con setup dedicato, tra cui spicca la forcella pressurizzata. Completano l’assetto i cerchi forgiati Marchesini in magnesio, con gli pneumatici slick Pirelli utilizzati nel Mondiale Superbike. Per un modello più leggero e performante, sono numerosi i componenti realizzati in carbonio o in alluminio ricavato dal pieno, come ad esempio le pedane regolabili o la piastra di sterzo con numerazione seriale. Anche i radiatori e la trasmissione sono in stile racing.

Anche l’aerodinamica è un elemento distintivo, con le forme ispirate alla moto da corsa RS-GP, con la presenza delle seat wings, tecnologia proprietaria Aprilia Racing, e delle tail wings. La gestione elettronica è affidata alla centralina APX di Aprilia Racing, evoluzione diretta dei sistemi utilizzati nei Mondiali WSBK conquistati da Biaggi in sella alla RSV4. Si tratta di un’unità con parametri completamente regolabili per adattarsi allo stile di guida e alle condizioni del tracciato.

La chiusura è dedicata, ovviamente, al motore. L’Aprilia X 250TH è spinta dal V4 di 65° da 1099 cc sviluppato dal Reparto Corse con specifiche racing SBK. La potenza massima raggiunge i 240 CV a 13.750 giri/min (massimo regime a 14.100 giri/min), con una coppia massima di 131 Nm a 11.750 giri/min. È un’evoluzione mirata del motore V4, che comprende un rapporto di compressione aumentato ed un filtro aria racing ad alta permeabilità Sprint Filter.

Il sesto modello della serie ‘X’

Con questo nuovo sold out, si consolida il successo della serie X. È la sesta generazione di un progetto unico al mondo avviato nel 2019 con la RSV4 X, proseguito nel 2020 con la Tuono X, nel 2022 con la RSV4 X Trenta, nel 2024 con la RSV4 X ex3ma e nel 2025 con la RSV4 X-GP. Modelli straordinari rappresentati dalla “X” che identifica il massimo livello raggiungibile in termini di tecnologia e prestazioni disponibili su una moto in vendita al pubblico.