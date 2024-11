Aprilia Tuono 457: la naked cattiva per i più giovani si svela a EICMA 2024 [FOTO]

A EICMA 2024 Aprilia svela in anteprima la Tuono 457. Controparte naked della RS 457 svelata alla kermesse milanese di un anno fa, la Aprilia Tuono 457 è una “funbike” pensata per i giovani motociclisti, dato che può essere guidata dai 18 anni di età con patente A2.

Caratterizzata da un notevole impatto visivo, la Aprilia Tuono 457 punta su maneggevolezza e prestazioni brillanti per conquistare gli appassionati delle due ruote. La nuova moto di Aprilia è spinta da un motore bicilindrico da 457 cc che eroga 45,6 CV di potenza e 45,5 Nm di coppia massima.

Elettronica di livello superiore

Con un peso di 159 kg a secco, al quale contribuisce anche la compattezza del propulsore che riduce al minimo pesi e ingombri, la Tuono 457 vanta un ottimale rapporto perso/potenza che si traduce in agilità e reattività. Sulla nuova moto di Aprilia troviamo anche un avanzato sistema di controllo elettronico che offre tre modalità di guida (Eco, Sport e Rain), oltre ad ABS ottimizzato sulle modalità di guida e controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile. La Tuono 457 può optare anche per il sistema Aprilia Quick Shift per cambiate senza frizione.

Design accattivante

Esteticamente l’Aprilia Tuono 457 rimanda a linee tipiche della gamma della Casa, reinterpretate per creare un stile più grintoso che strizza l’occhio a un target giovane. Il design anteriore si focalizzati sul caratteristico gruppo ottico anteriore full LED con il piccolo spoiler sotto che evoca la Tuono 1000 R. Spiccano poi il manubrio largo e la sella bassa che ha un’altezza da terra di 80 cm.

Ciclistica avanzata

Costruita su un telaio in alluminio a doppio trave, la Tuono 457 vanta una ciclistica di alto livello come testimonia il reparto sospensioni con forcella anteriore regolabile da 41 mm e ammortizzatore posteriore regolabile. A ciò si aggiunge l’impianto frenante con pinze ByBre e dischi generosi (320 mm all’anteriore) con l’assistenza di sistema Abs Bosch a doppio canale.

Schermo TFT da 5 pollici

La Aprilia Tuono 457 ha una strumentazione digitale con display TFT a colori da 5 pollici che integra, a richiesta, il sistema di connettività Aprilia Mia che consente, tramite relativa app, di collegare lo smartphone alla moto per gestire funzioni di navigazione, musica, assistenza vocale, registrazioni percorsi e analisi performance in tempo reale.

Due livree disponibili

La Tuono 457, che può essere arricchita con numerosi accessori ufficiali Aprilia disponibili, tra i quali leve regolabili, protezioni e pedane sportive, si propone in due colorazioni: la più sportiva Piranha Red e la più sobria Puma Gray.