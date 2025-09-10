Aprilia SR GT Replica 2025: lo scooter ispirato alla MotoGp [FOTO]
Già disponibile nelle concessionarie, a 4.550 euro
Uno scooter con l’anima racing della MotoGp. Stiamo parlando dell’Aprilia SR GT Replica 2025, il nuovo modello ‘urban adventure’ con la livrea ispirata alle moto ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Disponibile nelle motorizzazioni 125 o 200, con un prezzo da 4.550 euro.
Le caratteristiche
Entrando più nel dettaglio, la Replica 2025 propone la colorazione nero opaco arricchita dalle stesse grafiche rosse e viola che caratterizzano le carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale e dal grande logo Aprilia su fiancate e tunnel centrale. Sempre replicando i modelli da MotoGp, i cerchi ruota sono verniciati in nero, con dettaglio rosso a contrasto sul canale del cerchio anteriore.
Tra gli altri elementi caratteristici, troviamo i dischi freno anteriore e posteriore con profilo a margherita e gli pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, in luogo delle coperture “all terrain” lievemente tassellate. Per concludere, sono presenti i loghi degli sponsor del team Aprilia Racing, per rendere la livrea ancora più fedele a quella delle RS-GP.
I motori
Come dicevamo, l’Aprilia SR GT Replica 2025 è disponibile nelle versioni 125 o 200. La prima è spinta dal monocilindrico con 11 kW di potenza massima ed una coppia di 12 Nm, mentre la 200 è spinta dal monocilindrico di 174 cc con una potenza di 13 kW a 8.650 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7000 giri. Due motori che, secondo la casa, garantiscono dei consumi molto ridotti.
Uscita e prezzi
Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2025 è già disponibile presso la rete del marchio italiano, nelle al prezzo di 4.549 euro per la 125 e di 4.849 euro per la 200.
