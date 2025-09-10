Aprilia SR GT Replica 2025: lo scooter ispirato alla MotoGp [FOTO]

Uno scooter con l’anima racing della MotoGp. Stiamo parlando dell’Aprilia SR GT Replica 2025, il nuovo modello ‘urban adventure’ con la livrea ispirata alle moto ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Disponibile nelle motorizzazioni 125 o 200, con un prezzo da 4.550 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, la Replica 2025 propone la colorazione nero opaco arricchita dalle stesse grafiche rosse e viola che caratterizzano le carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale e dal grande logo Aprilia su fiancate e tunnel centrale. Sempre replicando i modelli da MotoGp, i cerchi ruota sono verniciati in nero, con dettaglio rosso a contrasto sul canale del cerchio anteriore.

Tra gli altri elementi caratteristici, troviamo i dischi freno anteriore e posteriore con profilo a margherita e gli pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, in luogo delle coperture “all terrain” lievemente tassellate. Per concludere, sono presenti i loghi degli sponsor del team Aprilia Racing, per rendere la livrea ancora più fedele a quella delle RS-GP.

I motori

Come dicevamo, l’Aprilia SR GT Replica 2025 è disponibile nelle versioni 125 o 200. La prima è spinta dal monocilindrico con 11 kW di potenza massima ed una coppia di 12 Nm, mentre la 200 è spinta dal monocilindrico di 174 cc con una potenza di 13 kW a 8.650 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7000 giri. Due motori che, secondo la casa, garantiscono dei consumi molto ridotti.

Uscita e prezzi

Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2025 è già disponibile presso la rete del marchio italiano, nelle al prezzo di 4.549 euro per la 125 e di 4.849 euro per la 200.