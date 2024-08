Aprilia SR GT Replica 2024: si aggiorna la versione più sportiva dello scooter “urban adventure” [FOTO]

Aprilia presenta la nuova versione 2024 dello scooter SR GT Replica, l’allestimento più speciale e sportivo dell’apprezzato scooter di Aprilia che si aggiorna a partire dalla rinnovata estetica ripresa direttamente dalle Aprilia RS-GP protagoniste dell’attuale stagione MotoGP con Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

Livrea che riprende l’Aprilia RS-GP

Il nuovo look esalta le linee sportive dell’Aprilia SR GT, con lo scooter che accentua ulteriormente il carattere grintoso e l’anima racing grazie alla colorazione nero opaco arricchite dalla stesse grafiche, nelle tinte rosso e viola, che distinguono le carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing, e dal logo Aprilia che si estende in diagonale su fiancate e tunnel centrale, finendo sulla parte anteriore della pedana anch’essa, come il maniglione passeggero, rifinita in nero opaco.

Cerchi neri e pneumatici sportivi

Dalla Aprilia RS-GP sono ripresi anche i cerchi ruota verniciati in nero, con il dettaglio rosso a contrasto su quello anteriore. L’allestimento dello scooter “racing” prevede pneumatici con battistrada dal disegno sportivo, differente rispetto alle gomme lievemente tassellate presenti sulle altre versioni, Aprilia SR GT e SR GT Sport.

Un ulteriore tocco di assonanza estetica con la moto che corre in pista nella MotoGP è la presenza dei loghi degli sponsor del team Aprilia Racing, mentre a corredo vengono forniti anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali Espargaró e Viñales.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2024 sarà disponibile nei concessionari a partire da settembre, nelle cilindrate 125 e 200 cc. Il prezzo è di 4.449 € per il 125 e di 4.749 € per il 200.