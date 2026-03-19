Aprilia RS 660 e RS 457 sono le moto sportive più vendute in Italia nel 2025

Nel segmento delle moto sportive Aprilia ha un ruolo da protagonista assoluto, come testimonia il grande successo di Aprilia RS 660, che anche nel 2025 è stata in assoluto la moto più venduta in Italia, subito seguita al secondo posto da un altro sportiva carenata della Casa italiana, ovvero la Aprilia RS 457.

I due modelli, con oltre il 21% di market share nel segmento, si confermano best-seller della gamma a testimonianza di come Aprilia sia riuscita meglio di altri a interpretare la sportività in maniera innovativa e moderna, proponendo una nuova generazione di moto leggere e performanti, caratterizzate da dotazione tecnica ed elettronica avanzata, accessibili a tutti e in grado di regalare divertimento di guida quotidiana tanto ai nuovi motociclisti quanto ai piloti più esperti.

La SportBike che si fa apprezzare anche nelle competizioni

Con la RS 660 Aprilia ha inaugurato le SportBike, come è stata ribattezzata la nuova generazione di sportive stradali, una moto concepita per riscoprire il gusto della guida con i semimanubri su strada, rimanendo veloce ed efficienza anche in pista. Una competitività agonistica confermata dai risultati ottenuti nei vari campionati in cui Aprilia RS 660 è impegnata, tra i quali le classi Twins Cup in MotoAmerica e SportBike nel British Superbike, a cui quest’anno si aggiungerà la classe SportBike che debutta all’interno del mondiale SuperBike, con quattro RS 660 schierate ai nastri di partenza.

Ottimi risultati di vendita anche in Europa e Stati Uniti

L’ottimo 2025 di Aprilia è confermato anche dai numeri relativi al mercato europeo, con il marchio italiano che è il primo brand del Vecchio Continente per vendite di moto sportive in Europa, con una quota del 13%, grazie ad un’ampia e completa offerta che parte dalla RS 125, moto di ingresso nel mondo sportivo di Aprilia, fino alla regine delle superbike, la RSV4. Sul mercato europeo, la RS 660 è sul podio delle moto sportive più vendute in assoluto, con ottimi risultati di vendita ottenuti a livello internazionale anche dalla RS 457.

Numeri confortanti per Aprilia arrivano anche dai risultati negli Stati Uniti, dove il segmento delle moto sportive è stato l’unico nel 2025 a crescere. Sul mercato statunitense Aprilia si è piazzata quinta per volumi di vendite di moto sportive (primo brand europeo), nonché il marchio con il maggior margine di crescita sull’anno precedente (+30% rispetto al 2024).

Il traino dei successi in MotoGP

A contribuire alla crescita di Aprilia sul mercato delle moto sportive a livello globale sono anche i successi ottenuti in MotoGP, con la stagione 2025 che è stata per Aprilia la migliore di sempre nella classe regina del Motomondiale, con il terzo posto di Marco Bezzecchi nella classifica piloti e il secondo posto ottenuto nella classifica costruttori.