Aprilia RS 457 GP Replica: look racing da MotoGP e allestimento più ricco al prezzo di 7.550 euro

La Aprilia RS 457, la moto sportiva guidabile con patente A2 che piace tanto ai giovani motociclisti, arriva sul mercato italiano nelle nuova versione GP Replica che porta in dote un look racing che ne accresce grinta e sportiva, oltre a disporre di un allestimento ulteriormente affinato per esaltare la guida dinamica. La Aprilia RS 457 GP Replica è disponibile in concessionaria al prezzo di 7.550 euro.

Capace di diventare in breve tempo un punto di riferimento della sua categoria, grazie al mix vincente tra raffinatezza, aggressività e rapporto peso/potenza, la Aprilia RS 457 si presenta in versione GP Replica con un allestimento ancora più ricco e una livrea con grafiche esclusive.

Dotazioni specifiche e livrea da corsa

Ad alzare le capacità di performance della versione GP Replica della Aprilia RS 457 c’è una dotazione di serie arricchita dalla presenza del cambio Quick Shift, che permette di inserire e scalare la marcia senza l’utilizzo della frizione, proprio come nelle moto da corsa, e da quella delle pastiglie del freno anteriore con maggior coefficiente di attrito che garantisce frenate ancora più efficaci. Dal punto di vista stilistico, la moto è caratterizzata da una livrea che riprende il look della RS-GP impegnata nel campionato MotoGP, caratterizzata dai colori nero lucido e opaco e dalle grafiche degli stessi sponsor presenti sui prototipi da corsa del team ufficiale Aprilia Racing, portati in gara da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. A completare la dotazione della RS 457 GP Replica ci sono la cover monoposto della sella passeggero e l’inedita finitura nera applicata su telaio in alluminio, forcellone e piastra di sterzo.

Aprilia RS 457

Le versione GP Replica prende forma sulla valida base della RS 457, moto con la quale Aprilia guarda al futuro, sia in termini di generazioni di motociclisti che di nuovi mercati, proponendo un mezzo facile ma divertente da guidare, tecnologicamente e stilisticamente all’avanguardia. Proprio l’accessibilità e la facilità di guida sono tra i punti di forza dell’Aprilia RS 457, che vanta il miglior rapporto peso/potenza possibile per una moto guidabile con patente A2.

L’Aprilia RS 457 è spinta da un nuovo motore bicilindrico raffreddato a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, che eroga 35 kW (47,5 CV) di potenza. Il peso della moto si attesta a 159 kg a secco (175 kg col pieno), garantendo un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria. Per quanto riguarda la ciclistica, la moto dispone di telaio in alluminio con funzione portante del motore e di sospensioni regolabili. Mentre sul fronte dell’elettrica, la dotazione comprende l’acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile, con la possibilità di aggiungere, a richiesta, il cambio elettronico Quick Shift. Oltre alle livrea GP Replica, l’Aprilia RS 457 viene proposta per il 2026 anche nelle nuove colorazioni Arsenic Yellow e Coral Light Blue.