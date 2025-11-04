Aprilia, doppia novità ad EICMA 2025: SR GT 400 e RS 457 GP Replica [FOTO]

L’apertura di EICMA 2025 (da giovedì via libera al pubblico) ha portato una ventata di novità da parte dei marchi motociclistici. Tra questi c’è, ovviamente, anche Aprilia. La casa italiana ha presentato due nuovi modelli all’appuntamento milanese: il nuovo scooter SR GT 400 e la versione speciale RS 457 GP Replica, oltre a nuove varianti grafiche per la gamma Factory.

L’Aprilia SR GT 400

Entrando più nel dettaglio, il nuovo scooter GT medio è stato concepito per affrontare sia il traffico urbano che intraprendere qualche viaggio più avventuroso, potendosi anche spingere fuori dall’asfalto, grazie alle sospensioni a larga escursione e pneumatici dalla maggiore scolpitura. La SR GT 400 è equipaggiata con una forcella di tipo motociclistico, con doppia piastra di ancoraggio.

Di serie la strumentazione TFT da 5”, il sistema keyless, il traction control e l’ABS, entrambi regolabili ed escludibili. Il vano sottosella può alloggiare un casco integrale e altri oggetti, mentre il cupolino è regolabile in altezza in cinque posizioni. Il motore è il monocilindrico raffreddato a liquido da 36 cavalli, per un modello dal rapporto peso/potenza di 186 kg in ordine di marcia.

L’Aprilia RS 457 GP Replica

L’altra novità è la versione speciale della RS 457, caratterizzata da un allestimento più ricco e da grafiche che riprendono quelle della RS-GP protagonista in MotoGp. In particolare, questa moto propone una livrea caratterizzata dai colori nero lucido e opaco e dagli stessi sponsor presenti nel prototipo da corsa di Aprilia Racing. Oltre ad un’inedita finitura nera per il telaio in alluminio e la cover monoposto della sella del passeggero. Insomma, una piccola moto da corsa.

È spinta da un bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW di potenza, mantenendo così le caratteristiche tecniche della RS 457. Il telaio è in alluminio, con funzione portante del motore, così come sono presenti le sospensioni regolabili. Tra le altre caratteristiche c’è la presenza del cambio quick shifter, che permette di inserire e scalare marcia senza l’utilizzo della frizione.

Le grafiche per la Factory

Oltre a questi due nuovi modelli, la casa italiana ha portato ad EICMA 2025 nuove varianti grafiche per la famiglia Aprilia Factory. Le frecce che percorrono le fiancate simulano i flussi di aria calda che vengono estratti dal motore e si perdono verso la coda, mentre le linee richiamano gli indicatori di flussi di aria utilizzati nelle prove in galleria del vento o nelle simulazioni CFD.