Aprilia al Motor Bike Expo 2026 con il nuovo scooter SR GT 400 e le ultime novità

Aprilia partecipa al Motor Bike Expo 2026, la rassegna motociclistica che si terrà a Verona dal 23 al 25 gennaio, dove presenterà le novità per la stagione alle porte, dalla rinnovata gamma 2026 fino alle esperienza, in pista, su strada e in off-road, pensate per coinvolgere i motociclisti e la community di appassionati.

Aprilia SR GT 400

Alla kermesse delle due ruote in programma a Veronafiere i riflettori saranno puntati sulla novità assoluta Aprilia SR GT 400, lo scooter che beneficia del know how motociclistico del marchio, presentandosi come crossover potente e leggero che promette divertimento nelle guida e controllo totale, grazie alla combinazione tra ciclistica di alto livello ed equipaggiamento elettronico da moto sportiva. Le prestazioni brillanti di SR GT 400 sono assicurate dal notevole rapporto peso/potenza per uno scooter che ferma l’ago della bilancia a 186 kg, disponendo di 36 CV erogati dal motore mono quattro valvole, iniezioni e raffreddato a liquido. Nella dotazione di serie di SR GT 400 sono inclusi la strumentazione TFT da 5 pollici, il sistema keyless, il traction control e l’ABS, entrambi regolabili ed escludibili.

Le moto 2026 Aprilia a Verona

A Verona ci sarà anche la nuova gamma di moto Aprilia 2026, a partire delle native A2, dedicati ai motociclisti più giovani: Aprilia RS 457, anche nella versione GP Replica, e Tuono 457, la grintosa fun bike con estetica rinnovata dalla livrea in tinta Mantis Purple. Spazio poi alla famiglia Aprilia Factory, con le superbike RSV4 e Tuono V4, oltre alle medie RS 660 e Tuono 660, moto che aggiornano il look per il 2026 con grafiche inedite e accattivanti, ispirate ai temi della ricerca aerodinamica.

Aprilia Tuareg Rally

Al Motor Bike Expo 2026 lo stand del marchio italiano ospiterà anche l’Aprilia Tuareg, due volte vittoriosa nelle ultime edizioni dell’impegnativa Africa Eco Race, presente a Verona nella versione Rally, derivata dalla moto dominatrice nel deserto. Questo mentre, in concomitanza con il MBE, prende il via l’edizione 2026 del raid africano nel quale Jacopo Cerutti e il team Aprilia Tuareg Racing andranno a caccia del terzo successo consecutivo.