Adventure Touring: il nostro Test dello Stivale Eleveit Tonale E-Dry

La prima cosa che colpisce infilando i Tonale E‑Dry è la pianta: né stretta né eccessivamente racing, con una tomaia in microfibra idrorepellente e una fodera in poliestere che ospita la membrana E‑Dry. In piedi sulla pedana, o seduto in sella durante la guida dinamica, quel che interessa davvero è il feeling di guida che non manca mai: punta sufficientemente sensibile sul cambio, collo del piede ben protetto dal rinforzo saldato e tibiale interno che non ingombra. In sella a una sport touring, a velocità da trasferimento, la sensazione è quella giusta: suola spessa e ammortizzata che filtra vibrazioni e micro‑urti, e allo stesso tempo non compromette il feeling con pedane. L’obiettivo dichiarato è l’uso quattro stagioni: la membrana E‑Dry promette di mantenere i piedi all’asciutto durante acquazzoni prolungati, senza sacrificare la traspirazione nella stagione calda. Riscontri coerenti dal mio long test: piedi asciutti e temperatura nella media, anche grazie al collo abbastanza alto che limita le infiltrazioni d’aria.

Sul piano costruttivo, i Tonale adottano come chiusura la doppia leva micrometrica più il velcro superiore: sembra un dettaglio, ma in marcia fa la differenza. Con due clic alleggerisci il collo per una passeggiata nel borgo antico durante il week end fuori porta, o stringi prima di un tratto veloce di curve su strada: in questo caso il blocco caviglia resta ben saldo, niente flessioni indesiderate in avanti. La protezione è affidata a rinforzi su malleoli, puntale, tallone e placca tibiale interna, mentre l’applicazione saldata del pad leva marce protegge l’area più stressata dello stivale.

La suola privilegia il grip su fondi misti e quando serve scarica bene il fango, anche solo nella sosta a bordo strada per scattare una foto al panorama; la zeppa intermedia in EVA aiuta nell’assorbimento quando cammini su pietrisco o scendi dalla moto per spingere. In una logica Adventure, è il compromesso perfetto: sufficiente sostegno laterale per lavorare di corpo in piedi, senza irrigidire o affaticare il polpaccio nelle manovre lente. Eleveit posiziona lo stivale Tonale proprio qui: viaggio lungo + off‑road facile/medio, ma con comfort da lunga distanza e protezioni sensate anche su strada. La calzata è Corretta, ma richiede una regolazione accurata in zona malleolo per non suscitare qualche fastidio soprattutto alle prime calzate. Con settaggio troppo serrato, la piega del materiale in zona caviglia può premere sull’osso esterno a piede poggiato, soprattutto nelle soste. Ma basta un dente in meno sulla fibbia o cambiare l’angolo del piede per risolvere tutto. Lo stivale Eleveit Tonale E Dry nasce Adventure, ma accetta di buon grado la ghiaia come le curve sui passi di montagna.

Impermeabilità, traspirazione e camminata: E‑Dry sul campo

La membrana E‑Dry è impermeabile e traspirante, pensata per uso all‑season. Nei test su lunga distanza, il pacchetto regge bene eventuali acquazzoni: piedi asciutti e microclima interno controllato, specie con calze tecniche. Il passo non è compromesso dalla tecnologia a disposizione, la camminata a terra è naturale: con il Tonale affronti rampe di ghiaia o piastrelle bagnate senza pattinare, ma ti muovi alla reception dell’hotel o su marciapiedi lisci con la stessa disinvoltura e la sensazione di indossare una scarpa moderna.Un cenno alle regolazioni: il Tonale, con doppia fibbia micrometrica + velcro, permette un fitting ‘a zone’ (collo, tibia, polpaccio) utile se alterni off‑road e asfalto anche durante lo stesso giro. Avendo il collo del piede pronunciato ho dovuto giocare un pò con fibbie e Velcro finché non ho raggiunto una buona posizione della tomaia che non infastidisse in compressione a caviglia flessa. È l’unico punto dove un settaggio impreciso può dare fastidio a moto ferma; in marcia, con un appoggio attivo durante la guida, il problema non si manifesta.

A chi li consigliamo

Lo stivale Tonale E‑Dry è dedicato a chi viaggia, non teme le strade bianche e vuole uno stivale che regga acqua, freddo moderato e camminata su fondi sconnessi. La suola regala fiducia, la gamba alta protegge e isola dalla moto nelle giornate più lunghe. È lo stivale che ti accompagna alternando città‑extraurbano‑autostrada e collina; abbastanza neutro nella camminata, decisamente rilassante in viaggio se regolato bene. Eleveit ha centrato due anime complementari con un solo prodotto e la sua a filosofia E‑Dry. Il Tonale è un ideale Compagno di viaggio per chi sceglie di vivere In sella a 360 gradi, non escludendo lo sterrato: la suola filtra ma non isola dalle sensazioni, offre regolazioni intelligenti, protezione coerente con l’uso adventure‑touring ma, se regolato bene è un bel prodotto anche in ottica puramente stradale, come nella presentazione internazionale della nuova Honda CB 100GT organizzata in Spagna nei dintorni di Malaga, dove li abbiamo scoperti come un prodotto versatile che sembra realizzato da un motociclista in cerca di una scarpa che lo sostenga davvero in ogni condizione. Con la tecnologia E Dry che offre l’impermeabilità in caso di necessità come comodità in più, senza renunciare ad una buna traspirabilità, per lo meno con I 18/20 gradi del test. Essendo un prodotto molto tecnico, necessita di un periodo iniziale di assestamento intorno al piede, a seguito del quale perde parte della rigidità iniziale. Questo lascia suggerire che per gli enduristi puri sia preferibile cercare qualcosa di ancora più specialistico, ma se l’obiettivo è macinare strada rimanendo asciutti, con piedi freschi e movimenti naturali, non disdegnando qualche escursione o passeggiata nei campi, questo stivale Eleveit può diventare un fedele alleato su cui poter contare per davvero. In vendita a 279.90 euro di listino sul sito eleveit.it.