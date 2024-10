A EICMA 2024 torna la Gaming Arena con simulatori e videogiochi motorsport

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche ad EICMA 2024, in programma dal 7 al 10 novembre a Milano, torna la Gaming Arena. Anche quest’anno sarà allestita un’area di oltre 300 metri quadrati dedicata interamente al mondo dei simulatori e dei videogiochi motorsport.

Sfide di velocità in sella e non solo

Nella Gaming Arena di EICMA i visitatori potranno vivere esperienze di gioco realistiche, salendo in sella alle migliori sportive del mondo e impugnando un vero manubrio per correre una gara di MotoGP. Non solo corse di moto in pista alle console, dove si potrà giocare anche ai migliori giochi di motocross e guida auto.

Più di 30 gare al giorno

Alla Gaming Arena di EICMA 2024 ci saranno più di 30 gare al giorno, nelle quali gli appassionati potranno sfidare gli amici sulla pista di Misano Adriatico, sui circuiti di motocross o a bordo di auto da corsa professionali. A rendere l’esperienza videoludica ancora più coinvolgente ci saranno anche vip, influencer e leggende del motociclismo.