Zyan Sofuoglu, il bimbo di 4 anni in pista con la minimoto che fa già sognare papà [VIDEO]

Ha solo 4 anni ma sembra già un veterano della pista. Lui è Zyan Sofuoglu, il baby-pilota diventata una vera e propria star dei social, con oltre 1,5 milioni di followers su Instagram, grazie alla passione di papà Kenan, ex pilota motociclistico e politico turco, che in carriera ha vinto cinque titoli mondiali nella categoria Supersport (tra il 2007 e il 2016).

Il piccolo Zyan, che in passato abbiamo visto districarsi con grande disinvoltura alla guida della Ferrari SF90 Stradale del padre, questa volta si è messo in sella alla minimoto per correre veloce in pista, sfiorando i cordoli ed effettuando pieghe degne di chi frequenta i circuiti da anni. Ovvio che il suo percorso d’apprendimento risulta facilitato quando come istruttore di guida puoi contare su un cinque volte campione del mondo.

Le recenti performance di Zyan in moto sono state ovviamente documentate sul suo popolare profilo Instagram, dove in un paio di video possiamo vedere il primo approccio del bambino con la piccola due ruote mentre segue attentamente i consigli del padre. Nel filmato successivo, pubblicato qualche giorno dopo, papà Kenan mostra tutto il proprio orgoglio per i progressi fatti del figlio in appena una settimana di allenamento, sottolineando la velocità e lo stile dell’andatura in moto del piccolo Zyan.

