Yamaha celebra Kenny Roberts a Misano con la storica livrea Yellow

La CIV Racing Night 2026, che si è tenuta il 25 e il 26 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è stata l’occasione per celebrare uno dei capitoli più leggendari della storia sportiva di Yamaha. Per il suggestivo appuntamento in notturna del Campionato Italiano Velocità, il Team Yamaha DMR Racing, con il supporto di Yamaha Motor Italia, ha portato in pista una speciale livrea celebrativa ispirata ai colori che hanno reso memorabili le imprese di Kenny Roberts.

Le Yamaha R1 SBK in giallo

Le Yamaha R1 SBK di Alessandro Delbianco, campione italiano Superbike in carica e attuale leader del CIV 2026, e del compagno di squadra Manuel Margarito hanno infatti sfoggiato l’inconfondibile livrea “Yamaha Yellow”, richiamando uno dei periodi più gloriosi della Casa dei Tre Diapason, vissuti con uno dei piloti più amati della storia del motociclismo

Non si tratta soltanto di una scelta puramente estetica, dato che la speciale colorazione rappresenta un omaggio alla tradizione racing di Yamaha, costruita attraverso decenni di successi nelle competizioni internazionali e alimentata dalla continua ricerca delle massime prestazioni.

L’omaggio all’epopea di Kenny Roberts

Il tributo riporta inevitabilmente alla memoria il 1978, anno in cui Kenny Roberts conquistò il Campionato del Mondo della classe 500 in sella alla Yamaha YZR500. Quel successo segnò una svolta storica: Roberts divenne il primo pilota statunitense a vincere il titolo nella classe regina del Motomondiale, contribuendo a rendere la livrea gialla uno dei simboli più riconoscibili del marchio. Negli anni successivi, quei colori sono tornati più volte su modelli celebrativi, come la Yamaha R1 Limited Edition del 2006.

“Ci sono colori che evocano immediatamente emozioni, sfide e grandi vittorie”, ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager della filiale italiana di Yamaha. “Con questa livrea vogliamo rendere omaggio a Kenny Roberts e a una delle pagine più iconiche della nostra storia. È un tributo al passato, ma anche un modo per ricordare che lo spirito racing di Yamaha continua a vivere in ogni gara e in ogni nuova sfida”.

A Misano, dunque, la storia e il presente si sono incontrate in pista, con una livrea che celebra il patrimonio sportivo di Yamaha e ribadisce il legame tra competizione, innovazione e passione che da sempre caratterizza il marchio giapponese.