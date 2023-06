Wunderlich Adventure: per Ducati Multistrada V4 una dedicata cassetta per gli attrezzi

Wunderlich propone agli appassionati possessori di Ducati Multistrada V4 una cassetta, studiata per essere ancorata al posto di una borsa laterale, che consente il trasporto di piccoli oggetti o attrezzi (questi non sono forniti con la cassetta).

L’accessorio

Una soluzione compatta che consente di trasportare pratici utensili per la manutenzione o per svolgere rapidi interventi, così come la custodia di diversi piccoli oggetti.

La cassetta è sviluppata in plastica lavorata con tecnica di stampaggio a iniezione ed è di colore nero. La larghezza raggiunge i 325 millimetri, è alta 230 mm e profonda 105 mm. Il volume ammonta a 4,5 litri.

Questa è dotata di quattro solidi inserti filettati ed è disposta tramite due supporti sul lato sinistro della moto. Fornita con il supporto in acciaio inox verniciato a polvere e due chiavi, la cassetta risulta anche impermeabile e il coperchio, con guarnizione anti-perdite, si blocca in modo da evitare l’eventuale smarrimento di oggetti o attrezzi. La serratura presenta una protezione anti-spruzzo, come segnalato.

Proposta anche una borsa interna su misura, acquistabile separatamente. Segnalato un prezzo di 255,28 euro (IVA inclusa).