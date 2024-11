Voge Valico 800DS Rally: la nuova ammiraglia adventure del 2025 a EICMA

Voge si prepara a conquistare nuovi territori nel mercato delle due ruote per il 2025, alzando decisamente l’asticella dopo il successo della 900DSX. Il costruttore cinese ha presentato all’EICMA la sua nuova ammiraglia, la Valico 800DS Rally, una maxienduro che promette di dar battaglia nel segmento adventure.

La nuova nata si distingue nettamente dalla versione touring grazie a un design più aggressivo e votato all’off-road. Il frontale colpisce per la sua verticalità, dominato da un parabrezza alto e lineare, affiancato da deflettori trasparenti e impreziosito da luci supplementari LED. L’impostazione adventure è evidente anche nella strumentazione digitale con display TFT a sviluppo verticale, ottimizzata per la guida in posizione eretta, tipica del fuoristrada.

Sul fronte tecnologico, la moto offre una connessione Bluetooth per gestire telefonate e contenuti multimediali, mentre una presa USB garantisce la ricarica dei dispositivi. Il comfort nei viaggi lunghi è assicurato da manopole e sella riscaldate. Quest’ultima è posizionata a un’altezza di 850 millimetri, un compromesso che dovrebbe accontentare piloti di diverse stature. Notevole la capacità del serbatoio, che con i suoi 24 litri promette autonomie considerevoli.

Il cuore della Valico è un nuovo propulsore bicilindrico parallelo da 798 cc, capace di erogare 94 cavalli a 9.000 giri e una coppia massima di 81 Newton metri a 6.500 giri. La potenza viene gestita attraverso diversi riding mode e trasmessa alla ruota posteriore tramite un cambio a sei marce dotato di frizione antisaltellamento con comando idraulico.

L’impostazione fuoristradistica è confermata dalle ruote a raggi con cerchi da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore, equipaggiati con pneumatici tubeless Pirelli Scorpion Rally STR. Le sospensioni KYB offrono una generosa escursione: 200 millimetri all’anteriore e 190 al posteriore, entrambe completamente regolabili. La dotazione include anche un ammortizzatore di sterzo regolabile.

L’impianto frenante si affida a componenti Nissin di alto livello, con doppio disco anteriore morso da pinze radiali a quattro pistoncini e un disco singolo posteriore con pinza flottante bipistoncino. Per le avventure in fuoristrada, l’ABS può essere disattivato parzialmente o completamente, così come il controllo di trazione. Il tutto in un package che ferma l’ago della bilancia a 213 chilogrammi.