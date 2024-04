Vasco Rossi bloccato nel traffico: il rocker s’improvvisa vigile urbano [VIDEO]

Quello in sella al suo scooter, bloccato nel traffico in una strada sui Colli Bolognesi, è Vasco Rossi. Il rocker si è ritrovato a fare i conti con un ingorgo stradale sulle strade collinari che caratterizzano Zocca, il paese natale di Vasco Rossi, e dintorni.

Mentre il cantante si è improvvisato vigile urbano per cercare di sbloccare la viabilità e riuscire a proseguire il suo viaggio, gli automobilisti bloccati nel traffico che lo hanno incrociato lo salutavano con stupore, quasi non credendo ai loro occhi. A raccontare la “disavventura” da comune centauro di Vasco Rossi un paio di video, condivisi sui social, girati da una delle persone in coda nel traffico che si trovava proprio dietro il rocker bolognese.