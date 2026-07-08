Triumph presenta la nuova gamma colori 2027: tutte le livree inedite per i modelli MY2027

Triumph Motorcycles svela la nuova gamma colori 2027, introducendo una serie di livree inedite che esaltano il carattere di diversi modelli della Casa britannica. Disponibili presso i concessionari a partire da settembre 2026, le nuove colorazioni per le moto Triumph portano una ventata di freschezza estetica e modernità combinando tonalità contemporanee, dettagli a contrasto e finiture premium, in grado di offrire ai clienti un’ampia possibilità di personalizzazione.

Triumph Tiger Sport 800

Tra le novità dedicati alla Triumph Tiger Sport 800, c’è il debutto dell’inedita livrea Sapphire Black arricchita da dettagli Racing Yellow e da una grafica dedicata sul serbatoio. La nuova proposta cromatica affianca le già note versioni Graphite e Cosmic Yellow, mentre nella gamma di accessori originali Triumph vengono introdotte valigie laterali e top case coordinati in Sapphire Black, insieme a un puntale Graphite con dettagli in Racing Yellow.

Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X

Anche le piccole Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X si rinnovano con nuove colorazioni. La Speed 400 introduce una grintosa opzione bicolore in Racing Red e Pewter Grey con dettagli Phantom Black, mentre la Scrambler 400 X si arricchisce del nuovo elegante schema cromatico Matt Pewter Grey e Matt Khaki Green, ispirato al mondo off-road.

Triumph Speed Triple 1200 RS

Salendo nella gamma Triumph, la Speed Triple 1200 RS rinnova la propria proposta con la nuova fascinosa livrea Jet Black e Maui Blue, impreziosita da dettagli Tangerine Orange, una combinazione che sottolinea il carattere sportivo della naked di Hinckley.

Triumph Rocket 3

Importanti novità anche per la Triumph Rocket 3, disponibile con quattro nuove configurazioni cromatiche. La Rocket 3 Storm GT propone gli eleganti abbinamenti Mineral Grey & Diablo Red e Sapphire Black & Base Marine, mentre la Rocket 3 Storm R accoglie le due nuove colorazioni bicolore Ironstone & Storm Grey e Sapphire Black & Graphite con accenti Baja Orange.

“Le nuove livree conferiscono un’immagine fresca e sportiva ai nostri modelli più apprezzati”, ha dichiarato Nick Bell, Chief Marketing Officer di Triumph Motorcycles, commentando il lancio delle nuove varianti di colore MY 2027. “Ogni proposta è stata sviluppata per valorizzare il carattere della moto e permettere ai motociclisti di scegliere uno stile capace di riflettere la propria personalità.”