Tragedia a Trento, motociclista 22enne travolge 16enne in monopattino: morti entrambi

Un drammatico incidente stradale, avvenuto a Trento nella serata di giovedì 28 settembre, è costato la vita a due giovanissimi: una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 22 anni, entrambi residenti in città.

Il giovane, che si è trovava alla guida di un moto di grossa cilindrata, ha travolto la 16enne mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all’altezza di un attraversamento regolato da un semaforo.

Il violento impatto fatale per tutti e due

L’adolescente aveva un monopattino, ma non è chiaro se nel momento dell’impatto lo stesso conducendo a mano o se stesse viaggiando sopra lo stesso. L’impatto è stato violento, con la moto che ha centrato in pieno la ragazzina, sbalzandola per una trentina di metri, facendo cadere rovinosamente a terra il 22enne. La 16enne è morta sul colpo, inutili per lei i tentativi di rianimazione da parte di soccorritori giunti sul posto. Il 22enne alla guida della moto, soccorso dai sanitari mentre era già in arresto cardiaco, è deceduto poco dopo.

Dinamica da chiarire

Potrebbero esserci l’alta velocità e un semaforo rosso non rispettato, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, alla base del tragico impatto. La polizia locale di Trento e gli agenti della questura stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, con un contribuito decisivo che potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona che hanno ripreso cos’è accaduto in quegli attimi drammatici.