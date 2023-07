Tesla: e se Elon Musk costruisse una moto elettrica? [RENDER]

Tesla è famosa per le sue auto elettriche e per lo spirito di innovazione del suo fondatore Elon Musk, a volte anche decisamente sopra le righe. Il miliardario americano non si è mai cimentato nel settore moto e potrebbe non farlo mai, visto che qualche anno fa svelò di aver rischiato la vita da giovane mentre era in sella. Ma non si sa mai.

Un modello con intelligenza artificiale

E se decidesse di realizzare una moto elettrica? Kar Lee, un disegner di KardesignKoncepts, ha chiesto aiuto ad un’intelligenza artificiale per provare ad immaginare un modello firmato dal marchio automobilistico americano. Ne è uscito un modello futuristico, con animo sportivo e con dettagli distintivi, oltre alla ‘T’ sulla carena. Potrebbe piacere? Forse. Ma si tratta, come dicevamo, solamente di un esercizio di stile, che non vedrà mai la luce. Almeno esattamente così.

Elon Musk e l’intelligenza artificiale

Il rapporto tra Elon Musk e l’intelligenza artificiale è stato controverso, ma nelle ultime ore ha lanciato la sua startup su questo tema, denominata xAI. Il miliardario ha presentato un team composto da ingegneri provenienti da aziende tecnologiche statunitensi, che spera di sfidare, per realizzare un’alternativa a ChatGPT.

“Se cercasse di capire la vera natura dell’universo, questa sarebbe la cosa migliore che mi viene in mente dal punto di vista della sicurezza dell’Ai – ha detto Musk, che spesso ha espresso dubbi du questo tema – Penso che sarà a favore dell’umanità, dal punto di vista che l’umanità è molto più interessante della non umanità”.