Suzuki SV-7GX: la nuova crossover da 73,4 CV in vendita da settembre 2026

La Suzuki SV-7GX è la nuova crossover stradale di media cilindrata presentata dal costruttore giapponese per rispondere a chi cerca una moto adatta a contesti diversi: percorsi misti, spostamenti urbani e viaggi su lunghe distanze. La moto sarà disponibile nei concessionari a partire da settembre 2026, con un prezzo di listino che parte da 7.990 euro (F.C. IVA inclusa).

Un progetto nato dalla SV650

La SV-7GX è sviluppata sulla piattaforma della SV650, dalla quale eredita il telaio a traliccio in acciaio e il motore bicilindrico a V. L’obiettivo dichiarato da Suzuki è quello di unire il carattere dinamico di una naked sportiva alla versatilità di una adventure tourer, senza rinunciare alla praticità nel quotidiano.

Il design è stato sviluppato con test in galleria del vento per bilanciare estetica e protezione aerodinamica. Il frontale compatto integra un sistema di illuminazione full LED, con proiettore ottimizzato per la visibilità nelle percorrenze notturne anche in curva. Di serie sono presenti il parabrezza regolabile su tre posizioni con escursione di 50 mm e i paramani.

Motore: il bicilindrico a V da 645 cc

Il propulsore della SV-7GX è il bicilindrico a V di 90° da 645 cc raffreddato a liquido, omologato Euro 5+. In questa configurazione eroga 73,4 CV (54 kW) e 64 Nm di coppia massima, con una risposta descritta come pronta ai bassi regimi e progressiva fino ai regimi più elevati.

I consumi dichiarati sono di 4,2 l/100 km, che abbinati al serbatoio da 17,4 litri consentono un’autonomia superiore ai 400 km con un pieno.

Elettronica e sistemi di assistenza

La gestione integrata dell’elettronica è affidata al sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che raccoglie i principali sistemi di assistenza alla guida:

Suzuki Drive Mode Selector : tre mappe motore selezionabili

: tre mappe motore selezionabili Suzuki Traction Control System : regolabile su tre livelli, disattivabile

: regolabile su tre livelli, disattivabile Acceleratore ride-by-wire

Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist

e Bi-directional Quick Shift System : cambio quickshifter bidirezionale

: cambio quickshifter bidirezionale Sistema ABS

Ciclistica e impianto frenante

La ciclistica abbina il telaio a traliccio in acciaio a un forcellone tubolare con sospensione posteriore a leveraggio progressivo e monoammortizzatore regolabile nel precarico su sette livelli. All’anteriore è presente una forcella telescopica con steli da 41 mm. I cerchi da 17 pollici montano pneumatici Pirelli Angel GT II nelle misure 120/70 (anteriore) e 160/60 (posteriore).

L’impianto frenante è composto da un doppio disco anteriore da 290 mm con pinze a quattro pistoncini e da un disco posteriore da 240 mm. Il peso in ordine di marcia è di 211 kg.

Strumentazione e connettività

La SV-7GX è equipaggiata con un display TFT a colori da 4,2 pollici con sensore di luminosità automatica. Tramite l’app Suzuki Ride Connect+ (disponibile per iOS e Android) il display si integra con lo smartphone per la navigazione passo-passo e la visualizzazione di notifiche relative a chiamate, messaggi, calendario, avvisi meteo e avvisi di velocità e traffico.

Dall’app è inoltre possibile consultare da remoto informazioni come il contachilometri, i consumi passati, il livello del carburante e l’ultima posizione di parcheggio. A bordo è presente una porta USB-C per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Colorazioni e accessori

La SV-7GX sarà disponibile in quattro colorazioni: Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. La gamma di accessori originali Suzuki comprende, tra gli altri, un bauletto da 45 litri, borse laterali semirigide espandibili, borsa da serbatoio, sella comfort rialzata e parabrezza maggiorato.

Prezzi di listino

SV-7GX Bianco Cortina : 7.990 euro F.C. IVA inclusa

: F.C. IVA inclusa SV-7GX Blu Zante, Grigio Buffalo, Nero Dubai: 8.290 euro F.C. IVA inclusa

Domande frequenti

Quando sarà disponibile la Suzuki SV-7GX e a quanto parte il prezzo?

La Suzuki SV-7GX arriverà nei concessionari a partire da settembre 2026. Il prezzo di listino parte da 7.990 euro (F.C. IVA inclusa) per la versione in colorazione Bianco Cortina, mentre le altre tre colorazioni — Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai — sono proposte a 8.290 euro.

Che motore monta la Suzuki SV-7GX?

La SV-7GX è equipaggiata con un bicilindrico a V di 90° da 645 cc raffreddato a liquido, derivato dalla SV650. Il motore eroga 73,4 CV (54 kW) e 64 Nm di coppia ed è omologato Euro 5+. I consumi dichiarati sono di 4,2 l/100 km, con un’autonomia superiore ai 400 km grazie al serbatoio da 17,4 litri.

Quali sistemi elettronici sono presenti sulla Suzuki SV-7GX?

La SV-7GX monta il sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che integra tre mappe motore selezionabili, controllo della trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, acceleratore ride-by-wire, quickshifter bidirezionale, Low RPM Assist, Easy Start System e ABS.

Cosa permette di fare l’app Suzuki Ride Connect+ sulla SV-7GX?

Tramite l’app Suzuki Ride Connect+ (disponibile per iOS e Android), il display TFT da 4,2 pollici della SV-7GX visualizza la navigazione passo-passo e le notifiche di chiamate, messaggi, calendario, avvisi meteo e di velocità. Da remoto, l’app consente di consultare contachilometri, consumi, livello del carburante, ultima posizione di parcheggio e percorso di viaggio.