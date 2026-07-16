Suzuki Hayabusa 2027: la regina delle supersportive torna con una Special Edition

Suzuki alza il velo dalla nuova Hayabusa 2027, la più recente evoluzione della supersportiva giapponese che ha fatto il suo debutto nel 1999 diventando un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote che vanno alla ricerca di una moto in grado di combinare prestazioni, innovazione e stile come poche altre. La Suzuki Hayabusa 2027 è disponibile in tre colorazioni distinte, tra cui un raffinata ed esclusiva versione Special Edition.

Motore 1.340 cc da 190 CV

Considerata una delle moto dal design più distintivo e fascinoso mai realizzate, la leggendaria Hayabusa continua a rappresentare la Sportbike definitiva della casa di Hamamatsu. Il cuore pulsante resta il collaudato motore quattro cilindri in linea da 1.340 cc, capace di erogare 190 CV di potenza e 150 Nm di coppia massima, per un’accelerazione grintosa e incisiva. A gestirne le prestazioni interviene il completo Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), pacchetto elettronico di serie che include anche il Bi-directional Quick Shift System e lo Smart Cruise Control, pensati per rendere la guida più confortevole sia nell’uso sportivo in pista che nei lunghi viaggi su strada.

Silhouette da falco

Sul fronte della sicurezza, la Hayabusa 2027 monta pinze freno anteriori Brembo Stylema abbinate al Motion Track Brake System, per una frenata precisa ed efficace in ogni condizione. Non cambia l’iconica carrozzeria aerodinamica ispirata al falco pellegrino, l’animale più veloce del mondo, che resta il tratto distintivo della silhouette Hayabusa. Il modello standard della superbike nipponica è proposto nelle colorazioni Glass Sparkle Black e Metallic Reflective Blue.

Suzuki Hayabusa Special Edition

Per chi cerca qualcosa di ancora più esclusivo, arriva la Suzuki Hayabusa Special Edition (nell’immagine di copertina), che sfoggia la combinazione cromatica Pearl Brilliant White e Metallic Oort Gray con accenti rossi, badge dedicati, emblema del serbatoio rialzato, codino sella monoposto in tinta di serie e terminali di scarico neri. La Special Edition propone così una veste estetica in grado di alzare ulteriormente il livello di attrattività della Suzuki Hayabusa che con il model year 2027 conferma ancora una volta la sua immagine da moto tra le più riconoscibili e distintive al mondo.