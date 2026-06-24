Suzuki Bike Day 2026: oltre 1.600 ciclisti per la sesta edizione

Lo scorso weekend il circuito di Misano Adriatico è stato il teatro della sesta edizione del Suzuki Bike Day. Come accaduto nelle precedenti annate, anche il 2026 ha visto un grande successo di questa manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile e al ciclismo. Oltre 1.600 appassionati hanno partecipato all’evento, sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, alla presenza anche di grandi nomi dello sport, come Davide Cassani e Francesca Lollobrigida.

Un percorso di 62 km

Una giornata all’insegna dello sport, dell’attività fisica e della solidarietà, perché l’incasso verrà devoluto a Dynamo Camp. Indossando la maglia tecnica ufficiale dell’evento, ispirata al Kintsugi (l’antica arte giapponese che celebra la bellezza delle imperfezioni attraverso la riparazione delle ceramiche con polvere d’oro), i partecipanti hanno affrontato un percorso di circa 62 km e 900 metri di dislivello. Da Misano alle strade panoramiche dell’entroterra romagnolo.

La partenza e l’arrivo sono state all’interno del circuito di Misano, rimasto a disposizione dei partecipanti per tutta la mattinata. In modo da permettere a tutti di vivere l’emozione di pedalare sull’asfalto del Motomondiale, anche per chi volesse pedalare solo in circuito. La partenza è avvenuta attorno alle 9, con la possibilità per ognuno di completare il percorso con il proprio ritmo, senza l’obbligo di avere un tempo massimo. Se non chiudere entro fine mattinata.

Tanti campioni in gruppo

Sono stati oltre 1.600 i partecipanti, tra cui campioni dello sport, in particolare alcuni dei protagonisti dell’ultima Olimpiade invernale di Milano Cortina 2026. In prima fila, la due volte campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, ma anche i campioni dello short track Margherita Betti, Elisa Confortola, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser e gli olimpionici del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto e Michele Malfatti. Presenti anche per il curling Giacomo Colli, Stefano Gilli e Andrea Gilli; per il wheelchair curling Orietta Bertò, Paolo Ioriatti e Fabrizio Brich.

Alla manifestazione hanno preso parte anche una delegazione della FITRI (Federazione Italiana Triathlon), rappresentata dai campioni del mondo della Winter Triathlon Mixed Relay Axelle Vicari e Alessandro Saravalle, e alcuni atleti della FIC (Federazione Italiana Canottaggio), tra cui Luca Chiumento e Federica Cesarini. Inoltre, come detto, era presente Davide Cassani, ex ciclista e ex ct della Nazionale italiana di ciclismo, ora apprezzato commentatore tecnico.

Oltre 20.000 euro in beneficenza

Come dicevamo, il Suzuki Bike Day non è solamente sport e attività fisica, ma anche beneficenza. Infatti, sono stati raccolti oltre 20.000 euro (20.335 euro per la precisione) che verranno devoluti alla Fondazione Dynamo Camp ETS, realtà che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie.

La maglia ufficiale

Come di consuetudine, è stata realizzata una speciale maglia tecnica ufficiale, realizzata da Alé Cycling. Quest’anno si ispira al concetto giapponese di Kintsugi, antica arte del XV secolo che consiste nel riparare le ceramiche rotte impreziosendo le fratture con polvere d’oro. Il Kintsugi rappresenta anche un invito a dare nuova vita a ciò che è danneggiato, evitando sprechi inutili e promuovendo un approccio più consapevole alle risorse del nostro pianeta. Un principio che si riflette pienamente nella filosofia costruttiva Suzuki: veicoli compatti, leggeri ed efficienti, progettati per ridurre il consumo di materie prime ed energia, nel rispetto dell’ambiente.

Il design è impreziosito da dettagli distintivi, come il kanji “rin” sulla schiena, simbolo della comunità legata al mondo della bicicletta, e dalle coordinate geografiche di Misano e Hamamatsu, a sottolineare il legame tra il luogo dell’evento e le radici giapponesi del marchio. La maglia è stata consegnata direttamente al circuito di Misano, a chi aveva sottoscritto la quota premium.

Un progetto nato nel 2021

Da cosa è nato il Bike Day? Suzuki, che nel 1952 iniziò a produrre mezzi di locomozione partendo proprio da una bicicletta a motore, sente una profonda affinità con il mondo del pedale. Nel 2021 ha dato vita a questo progetto, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei benefici sociali ed ecologici legati a una mobilità alternativa e inclusiva, in cui la bicicletta è protagonista sia come mezzo di trasporto sia per il tempo libero.

Suzuki crede in una mobilità moderna, integrata e rispettosa, in cui tutti gli utenti della strada – automobilisti, motociclisti e ciclisti – collaborano e si rispettano reciprocamente. Molti automobilisti e motociclisti, infatti, sono essi stessi ciclisti in altri momenti della giornata, mossi dalla passione per la bicicletta e dalla volontà di vivere in modo attivo e sostenibile.

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