Scorpion EXO 1400 EVO II Carbon Air: il nuovo casco GT in Ultra-TCT Carbon [FOTO]

Scorpion Sports presenta il nuovo casco EXO 1400 EVO II Carbon Air, una delle grandi novità Gran Turismo del brand nel corso di questo 2024.

Caratterizzato dalle parti in carbonio che gli conferiscono aspetto e qualità “racing”, il casco EXO 1400 EVO II Carbon Air alza il livello in termini di sicurezza, comodità e lusso. Grazie alla nuova presa d’aria profilata sulla parte posteriore della calotta garantisce silenziosità e un ottimale ricircolo d’aria che incrementa la sensazione di fresco alla testa.

Leggero e robusto

La calotta in Utra-TCT Carbon, che combina fibra in carbonio con il mix di fibre nobili denominato Ultra-TCT (Thermodynamic Composite Technology), contiene il peso e garantisce grande resistenza e miglior assorbimento degli urti. Disponibile in tre diverse misure per sei diverse taglie (1° misura XS-S-M, 2° misura L, 3°misura XL-XXL), questo casco dispone di omologazione ECE R22.06.

Comfort e praticità evoluti

Gli interni, che sono estraibili e lavabili, beneficiano di guanciali estraibili e del sistema di cuscinetti gonfiabili Airfit che li rende personalizzabili e sono rivestiti in tessuto KwikWick III. Il casco è dotato di nuovo meccanismo Ellip-Tec-II che permette la sostituzione della visiera in modo pratico e senza l’utilizzo di utensili. La visiera solare retrattile Speedview, disponibile anche con visiera Grigio fumo, è dotata di lente Pinlock 120XLT MaxVision con azione anti-appannante, al quale contribuisce anche il deflettore nasale, e di sistema di bloccaggio che le permette di assumere tre posizioni: aperta, chiusa o lievemente aperta.

Prezzo

Lo Scorpion EXO 1400 EVO II Carbon Air, dotato di anello di chiusura a “doppia D” che garantisce maggior sicurezza, è disponibile con diverse grafiche ad un prezzo di 469,90 €.