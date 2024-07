ProDay 2024 – Adrenalina tra i cordoli e passione nel paddock [PRESS CONFERENCE Vmoto]

Sono le 8 del mattino del 17 luglio e il Misano World Circuit è già vivo e in fermento per la quarta edizione del ProDay, che sta per prendere forma anche nel 2024 tra i cordoli e nel paddock dell’autodromo. Giunto alla quarta edizione, il ProDay è un appuntamento che si sta affermando come uno degli eventi più cool della stagione per tutti gli appassionati di motociclismo, che hanno l’opportunità di condividere la loro passione con grandi piloti, campioni del presente e del passato, manager motoGP, brand ambassador e tanto altro sia fuori che dentro la pista. Già, proprio così, perché al ProDay è possibile girare in pista con i propri idoli e magari confrontarsi con loro, ricevendo qualche consiglio tecnico di guida da campioni del Calibro di Jorge Lorenzo o Marco Melandri.

Al ProDay, tutto questo è possibile perché è un evento pensato, confezionato e vissuto da appassionati per gli appassionati, senza barriere o aree riservate in cui è precluso l’accesso ai partecipanti. tutti i componenti di questa grande famiglia si divertono da mattina a sera arricchendo il paddock con ciò che ognuno ha da offrire, siano i 5 mondiali di Jorge Lorenzo o il sorriso dell’appassionato che guida in pista la sua sbk replica parcheggiata nel box a fianco a quello del grande Marco Lucchinelli. Il format che si ripete con sfaccettature nuove ogni anno, nasce dalla passione di Graziano Milone, Presidente, Strategy & Business Development e Global CMO di Vmoto limited, che riesce ad includere amici, clienti, partner e grandi campioni in un microcosmo che anche nel 2024 ha dato vita ad una fantastica experience tra i cordoli e nel paddock dell’autodromo. Durante tutta la giornata si sono alternati turni in pista organizzati in base all’esperienza dei partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di girare insieme a Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo, Dario Marchetti, Direttore tecnico Ducati DRE e World Brand Ambassador per Ducati e Vmoto, Michele Pirro, collaudatore ufficiale Ducati MotoGP, Marco Lucchinelli, campione del mondo classe 500, Fausto Ricci, Massimo Roccoli e molti altri tra cui è spiccata la presenza di Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing che per il ProDay si è presentato in versione pilota in tuta di pelle. Noi di Motorionline abbiamo avuto a disposizione dei turni in pista: non scrivo il numero perché insieme ai colleghi di Motociclismo e Dueruote siamo riusciti a sfruttarne “qualcuno in più del previsto” nei quali ci siamo divertiti in sella a tre moto messe a disposizione dall’organizzazione.

Qualche turno in pista e poi… a colloquio con i campioni!

Abbiamo iniziato saggiando le doti della nuova Triumph Daytona 660, moto estremamente facile e divertente anche tra i cordoli, che abbiamo apprezzato per il bell’allungo del 3 cilindri e la sua prontezza di risposta ad ogni regime, per poi salire in sella ad una PanigaleV2 che non ha bisogno di presentazioni e merita sempre un apprezzamento con lode per la sua godibilità ed il suo equilibrio generale, per poi terminare i nostri turni a disposizione in sella alla fantastica Ducati Panigale V4S, una Superbike con fari e targa da effetto “wow” ad ogni apertura del gas, ma anche ad ogni frenata o cambio di direzione che sia. Non è una motocicletta, è una fabbrica di emozioni a disposizione di ogni fortunato possessore, che negli anni si è costantemente migliorata per essere gestibile anche da chi ne sa un filo meno in sella, di Alvaro Bautista o Nicolò Bulega. Oltre ai turni in pista, abbiamo avuto modo di fare qualche domanda a Jorge Lorenzo, Dario Marchetti e Marco Melandri, quest’ultimo purtroppo reduce da un infortunio per una caduta in bici, ma comunque presente al ProDay. Gentilissimo con chiunque gli chiedesse foto o autografi e incessantemente sorridente nonostante a differenza degli altri VIP non avesse mai modo di nascondersi dietro un casco per isolarsi qualche minuto divertendosi in un turno in pista, è stato presente per tutto l’evento ed anzi, ha partecipato all’animazione del paddock collaborando nella gestione del DJ Set che ha fatto da cornice alla giornata in autodromo. Nel paddock era presente anche un area delimitata dove Emilio Zamora, stuntman Vmoto, ha allietato i partecipanti con emozionanti stunt show in sella a veicoli Vmoto e ad una Ducati Scrambler, e sempre in sella ad uno scooter elettrico Vmoto, è stato allestito un divertente agility test, nel quale a fine giornata, il miglior tempo assoluto è stato simpaticamente registrato proprio da noi di Motorionline. Finita l’attività in pista, tutti i partecipanti si sono spostati in spiaggia, dove la festa è continuata in uno stabilimento allestito Vmoto per i partecipanti che hanno potuto ballare e divertirsi fino a tarda notte.

Vmoto – Mobilità alternativa completamente green

Vmoto, leader mondiale nelle soluzioni di mobilità elettrica a due ruote, è stato il principale sponsor del ProDay, e nella mattinata successiva all’evento ha organizzato la ormai consueta Press Conference all’autodromo di Misano con successivo test/comparativa in pista al misanino. Fiore all’occhiello della conferenza, oltre alla rinnovata gamma scooter, è stata senza dubbio la nuova batteria (ancora prototipale) che Vmoto sta per lanciare sul mercato e che oltre a proporre un risparmio di ingombri che non è affatto trascurabile, fa parte di un nuovo ed innovativo progetto attraverso il quale Vmoto punta a ridurre drasticamente i tempi di ricarica. Jorge Lorenzo Global brand ambassador e Dario Marchetti, brand ambassador Vmoto, hanno presenziato alla conferenza in cui è stata presentata una nuova batteria a ricarica rapida attraverso la quale Vmoto porta a due le tipologie di offerta poiché il prototipo non sostituisce ma si affianca alla odierna tecnologia. La nuova, più compatta e leggera rispetto alla gamma attuale, promette l’80% di ricarica da zero in appena 30 minuti al posto degli attuali 160 della versione standard attualmente utilizzata in gamma. Nel commuter urbano, oggettivamente la ricarica lenta è l’ultimo step da superare per permettere al grande pubblico di beneficiare della facilità di utilizzo e gestione degli scooter elettrici, per tanto Graziano Milone attraverso questa tecnologia mira ad offrire una opportunità di scelta in più alla clientela. Per far apprezzare la bontà dei prodotti Vmoto, a fine conferenza abbiamo potuto testare uno scooter L3 CPX-EXPLORER Super Soco, progettato da Pininfarina ed una moto L3 TC-MAX Soco, confrontandoli con dei mezzi paritetici ad alimentazione endotermica, ovvero uno scooter 125 monomarcia ed una piccola moto 125 ovviamente dotata di cambio tradizionale. Il test comparativo è avvenuto all’interno del kartodromo misanino, dove Massimo Roccoli ha allestito un percorso a tratti tortuoso, per mettere bene alla prova i mezzi. Non si è trattato di paragonare i prodotti in se, infatti evitiamo di parlare dei modelli endotermici, ma abbiamo in effetti potuto saggiare la bontà delle offerte Vmoto e dei suoi marchi Soco e Super Soco. Sia per distribuzione dei pesi che per maneggevolezza e facilità di utilizzo, entrambi i veicoli elettrici della famiglia Vmoto si sono mostrati assolutamente convincenti e performanti, chiarendo ancora di più se ce ne fosse bisogno, che una parte della mobilità a due ruote, come il commuting urbano (grazie anche a questa prossima tecnologia di ricarica rapida delle batterie), può effettivamente orientarsi verso l’elettrico, ed in questo settore Vmoto, Soco e Super Soco offrono prodotti pronti e maturi, oltreché estremamente funzionali ed efficaci.