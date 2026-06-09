Piaggio: fino al 13 giugno il porte aperte con i test ride gratuiti

L’estate è il periodo in cui si vive all’aria aperta ed anche la stagione in cui viaggiare con moto e scooter è ancora più piacevole. Così Piaggio propone uno speciale porte aperte, presso le proprie concessionarie italiane, da oggi fino a sabato 13 giugno, con vantaggi per tutti i modelli e la possibilità di provarli con test ride gratuiti, previa la registrazione e la prenotazione sul sito ufficiale. Con in primo piano i best seller Liberty, Medley e Beverly e la gamma MP3.

Le offerte

Entrando un po’ nel dettaglio delle offerte, su Piaggio Medley e Beverly sono attivi i finanziamenti con anticipo zero e interessi zero, ma non solo. Su tutta la gamma a ruota alta sono proposti i vantaggi cliente: 300 euro su Piaggio Liberty 125 e 150, 500 euro su Medley e 800 euro su Beverly. Infine, tutta la gamma MP3 è offerta con le spese di immatricolazione incluse nel prezzo. Inoltre, con il porte aperte, si possono ricevere informazioni sulla garanzia commerciale di 4 anni.

Piaggio Liberty

Come dicevamo, saranno i best seller ad essere in primo piano. A partire dal Liberty, uno degli scooter più amati e popolari, disponibile nelle motorizzazioni 50, 125 e 150 cc. Il frontale propone un faro a LED a sviluppo orizzontale ed una griglia a nido d’ape, nella ‘cravatta centrale’. I cerchi sono da 16” all’anteriore ed a 14” al posteriore, dove troviamo una linea snella, grazie ad un elemento in alluminio, dove può essere posto anche il bauletto, al posto delle maniglie passeggero. Non manca la tecnologia con la nuova strumentazione full LCD ed il dashboard a colori da 5 pollici, per gestire tutte le funzionalità dello scooter, compreso il trip su tragitti e percorrenze.

Il telaio è stato realizzato in tubi d’acciaio ad alta resistenza, con un interasse da 1.350mm per 125 e 150 e 1.370 mm per il 50 cc. L’impianto frenante è costituito da un disco anteriore da 240 mm sul quale agisce una pinza a doppio pistoncino e un tamburo posteriore da 140 mm. Disponibile anche una versione ‘S’, dove i cerchi, così come i fregi, la cornice del faro posteriore e degli indicatori di direzione ed il nuovo logo Liberty, sono rifiniti in nero lucido.

Piaggio Medley

Il Piaggio Medley è, invece, offerto nelle cilindrate 125 e 200, con finiture e capacità di carico proprie dei più grandi scooter GT. Le linee riprendono gli elementi caratteristici degli scooter a ruote alte. La fanaleria è full led, all’anteriore troviamo il classico ma efficace fanale singolo che riesce a garantire una buona visuale anche di notte. Il proiettore è inglobato da una scocca che nella sua parte posteriore ospita una strumentazione digitale LCD. Attraverso questo schermo una interfaccia chiara ed intuitiva mostra tutti i parametri di guida del veicolo.

È disponibile nelle versioni Medley e Medley S, con quest’ultimo che si distingue per le finiture nere che rendono il look più sportivo e la presenza nella dotazione di serie di Piaggio MIA, la piattaforma multimediale per il collegamento tra sistema di bordo e smartphone.

Piaggio Beverly

Piaggio Beverly è lo scooter più grande, disponibile nelle motorizzazioni 310 e 400 cc e nella speciale edizione 25th Anniversary. Quest’ultima reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originario, ovviamente rivisti in chiave moderna. Proprio all’anniversario “d’argento” si ispira la colorazione dedicata Grigio 25th Anniversary, una inedita tonalità di grigio scuro con finitura opaca metallizzata. La livrea è completata da una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore. È di serie il cupolino fumé, che fu elemento distintivo del primo iconico Beverly. La sportività è accentuata dalle finiture a contrasto in nero lucido, tra cui il maniglione passeggero e la cornice del proiettore. Dettagli in color oro spiccano sulle grafiche, sulla cornice della griglia al centro dello scudo e sulla targhetta “Beverly”.

La versione 310 è spinta dal monocilindrico da 310 cc, che sviluppa 27,7 CV di potenza e una coppia generosa che dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana. La versione da 400 cc, invece, eroga di una potenza massima di 35,9 CV e una coppia massima di 37,7 Nm, dati che, uniti alla dotazione ciclistica, fanno di Beverly un mezzo più sportivo e prestazionale.