Nuovo stabilimento Moto Guzzi a Mandello: nasce la nuova casa dell’Aquila

Moto Guzzi entra nel suo secondo secolo di vita con un progetto che ridisegna completamente il concetto di casa motociclistica. A Mandello del Lario, nello stesso perimetro industriale dove tutto ebbe inizio 105 anni fa, ha preso forma un hub multifunzionale firmato dall’architetto americano Greg Lynn, insignito in passato del Leone d’oro alla Biennale di Architettura di Venezia. Molto più di una semplice fabbrica rinnovata, la nuova casa di Moto Guzzi, inaugurata nelle scorse ore in occasione dell’apertura delle Giornate Mondiali Guzzi 2026, è un luogo pensato per fondere ingegno, tecnologia e memoria storica.

Fabbrica innovativa e automatizzata

Il cuore della nuova struttura di Moto Guzzi è un nuovo stabilimento produttivo di 5.500 mq (per un totale di 38.000 mq di fabbrica), con linee di assemblaggio motore completamente nuove e automatizzate. Il comparto dove avviene il montaggio finale delle moto è collegato all’officina motori da un sistema di conveyor robotizzato, dove i robot Kilo, sviluppati a Boston da Piaggio Fast Forward, accompagnano le moto verso i collaudi finali. Il celebre portone rosso che si affaccia su Via Parodi, storico ingresso dello stabilimento e meta di pellegrinaggio per i Guzzisti di tutto il mondo, è rimasto al suo posto come simbolo di continuità.

Museo Moto Guzzi tutto nuovo a fondere passione ed heritage

Accanto all’impianto produttivo sorge il nuovo Museo Moto Guzzi, 3.000 mq di superficie su spazi completamente nuovi ospitati una struttura dalle linee metalliche e tecniche che richiamano l’estetica delle moto di Mandello. Al suo interno ci sono oltre 160 esemplari restaurati raccontano la storia del marchio, dal prototipo G.P. fino ai modelli attuali, passando per le moto che conquistarono 14 titoli iridati nel Motomondiale. Sezioni tematiche dedicate a cinema, competizioni, viaggio e mezzi militari arricchiscono il percorso museale, mentre le vetrate sulle linee produttive permettono di osservare dal vivo la nascita di ogni nuova moto.

Spazi all’aperto e aree hospitality

A completare il progetto della nuova struttura di Moto Guzzi ci sono 4.200 mq di spazi pedonali all’aperto, con due piazze alberate, la Galleria del Vento restaurata, un mosaico monumentale dell’aquila Guzzi, un Motoplex Store dedicato allo shopping, caffetteria, spazi per ospitare workshop ed eventi e un nuovo auditorium per un totale di oltre 1.200 mq. Dopo cinque anni di lavori, Mandello del Lario e la nuova casa di Moto Guzzi si confermano punto di riferimento globale per l’industria motociclistica e per gli appassionati di tutto il mondo.