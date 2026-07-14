Nuova Triumph Speed Twin 1200 TFC: la special da 750 esemplari costa 22.095 euro

L’esclusività e la manifattura artigianale firmata Triumph Motorcycles hanno una nuova punta di diamante: la Speed Twin 1200 TFC, quinto modello della gamma Triumph Factory Custom (TFC), la linea che rappresenta il massimo livello della raffinatezza e della personalizzazione della Casa inglese.

A rendere la Triumph Speed Twin 1200 TFC ancora più speciale e desiderata è la sua serie limitata in soli 750 esemplari, tutti numerati, previsti in tutto il mondo, con ogni unità di questa moto accompagnata da un certificato di autenticità rilasciato dal marchio britannico e dal numero di serie serie inciso al laser sulla piastra di sterzo in alluminio lavorato dal pieno.

Nera con dettagli in oro e componenti in fibra di carbonio lucida

La Triumph Speed Twin 1200 TFC sa come farsi guardare grazie alla grintosa livrea Obsidian Gold, nera metallizzata con riflessi dorati, impreziosita da una serie di componenti esclusivi in fibra di carbonio lucida, tra cui parafanghi, pannelli laterali e protezioni talloni, a cui si aggiungono badge TFC dedicati, dettagli total black, specchietti bar-end lavorati dal pieno e finiture dorate su catena e piedini forcella. A sottolineare l’estetica di pregio e grande cura dei dettagli di questa moto c’è anche la raffinata sella in pelle con finitura scamosciata e cuciture artigianali.

Più sportiva da guidare e agile in marcia

Dal punto di vista della dinamica, la Triumph Speed Twin 1200 TFC beneficia di una posizione di guida più sportiva grazie a semimanubri e pedane arretrate, mentre le sospensioni Ohlins completamente regolabili e i freni Brembo Stylema con pompa radiale e leva MCS regolabile sono garanzia di un ulteriore upgrade di performance in termini di precisione e controllo. Il peso a secco di soli 214 kg di questa moto ne esalta l’agilità nonostante la stazza, virtù alla quale contribuiscono anche i cerchi in alluminio pressofuso a sette razze che montano pneumatici Metzeler Racetec RR K3.

Motore 1.200 cc da 105 CV e tecnologia avanzata

A muovere la Triumph Speed Twin 1200 TFC c’è il noto motore bicilindrico Bonneville “High Power” da 1.200 cc, capace di sviluppare 105 CV di potenza a 7.750 giri/min e 112 Nm di coppia massima disponibile già a 4.250 giri/min, con sonorità profonda e coinvolgente garantita dalla presenza dei doppi silenziatori Akrapovic in titanio.

La moto in edizione limitata della Casa britannica, che è dotata di quadro strumenti circolare con schermo LCD, display TFT a colori e presa USB-C, dispone di numerose tecnologie avanzate a partire dal Triumph Shift Assist per cambiate senza frizione a sfruttare la massima fluidità del cambio a 6 rapporti. Ci sono poi tre modalità di guida disponibili per il pilota (Sport, Road, Rain) e attivabili tramite il comando dell’acceleratore ride-by-wire, a cui si affiancano sistemi di sicurezza come l’ABS Cornering e il Traction Control, entrambi ulteriormente affinati.

Prezzo di 22.095 €

La Speed Twin 1200 TFC è disponibile da subito in pre-ordine, con consegne a partire da ottobre 2026. Il prezzo di listino per il mercato italiano è fissato a 22.095 € (franco concessionario).